Leonardo Lomelí ofreció disculpas a los aspirantes que presentaron “limpiamente” el examen de ingreso a licenciatura 2026 y que deberán realizar un examen de control.

“Considero muy adecuado el recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades… ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control” Leonardo Lomelí

Tras el análisis de la Comisión Técnica, rector de la UNAM consideró “muy adecuado” aplicar el examen de control presencial para verificar los resultados ante las irregularidades detectadas en la modalidad virtual.

En ese sentido, el rector Leonardo Lomelí subrayó que la decisión de aplicar el examen de control busca evitar retrasos en el calendario escolar y proteger a quienes obtuvieron su lugar de manera legítima mediante estudio y preparación.

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