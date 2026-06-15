La trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, en el accidente de helicópteros en Brasil junto a Oliver Tree, ha desatado un intenso debate en redes sociales.

Su último video, La vuelta de Gaspi, es analizado por miles de usuarios que encuentran coincidencias numéricas y simbólicas ligadas al 14 de junio de 2026, fecha del accidente.

Referencias a Jorge Luis Borges, la aparición de un helicóptero y frases como “Llévame con Dios” han alimentado teorías sobre premoniciones, destino y casualidad.

Coincidencias encontradas por usuarios en ‘La vuelta de Gaspi’ tras su muerte en Brasil

Estas son algunas de las coincidencias encontradas por aficionados del creador de contenido en La vuelta de Gaspi:

En el minuto 5:30, cuando el conductor le dice “tenés que cuidarte”, se ilumina claramente “06-14” (horario del taxi). Gaspi responde: “lo único que pido que cuides es tu silencio antes de que me mate”. En el minuto exacto 6:14 menciona a Jorge Luis Borges, quien murió un 14 de junio, día de su muerte en Río de Janerio, Brasil Gaspi cumplía exactamente 6 meses y 14 días para su cumpleaños (28 de diciembre) el día del accidente, 14 de junio de 2026. En el minuto 14:06 del video de Gaspi, aparece una escena con fuerte simbolismo de muerte y un helicóptero le entrega una caja que, en su alucinación, representa un cambio radical ligado a su final. El video de Gaspi se muestra un helicóptero y frases como “Llévame con Dios”, anticipando el trágico desenlace.

Estas señales numerológicas que se repiten, como el número 6-14 repetido insistentemente, el helicóptero y el tono de despedida en el video de Gaspi, han desatado un sinfín de interpretaciones en redes.

Algunos de los usuarios en redes que han analizado el video de Gaspi, hablan de premoniciones, rituales o mensajes del propio artista; otros lo consideran pura casualidad en una producción cargada de simbolismo.

El último contenido de Gaspi también refuerza la sensación de cierre, con su personaje despidiéndose, mientras las autoridades investigan el accidente en donde también murió Oliver Tree, las coincidencias en “La vuelta de Gaspi” siguen alimentando el debate viral: ¿el arte predijo la tragedia o el universo envía señales que solo se entienden después?

La comunidad de fans de Gaspi y Oliver Tree analiza frame por frame; el youtuber y streamer argentino conocido por su humor irreverente y contenido disruptivo, deja un legado que ahora se lee bajo una luz completamente distinta.