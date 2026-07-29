Si asistirás al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, aquí te damos el setlist, horarios y telonero para el 31 de julio.

El cantante Harry Styles llega con su gira Togheter, Together a la CDMX donde dará 6 shows.

Setlist del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo a sus más recientes prestaciones, este sería el setlist del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros del 31 de julio.

  1. Are You Listening Yet?
  2. Golden
  3. Adore You
  4. Watermelon Sugar
  5. Music for a Sushi Restaurant
  6. Taste Back
  7. Coming Up Roses
  8. Fine Line
  9. Italian Girls / Magalenha
  10. American Girls
  11. Keep Driving
  12. Ready, Steady, Go!
  13. Dance No More
  14. Treat People With Kindness
  15. Pop
  16. Season 2 Weight Loss
  17. Carla’s Song
  18. Aperture
  19. Night Changes / History
  20. Love of My Life
  21. Sign of the Times
  22. Little Freak
  23. As It Was
Harry Styles
Harry Styles (Instagram/@harrystyles)

Horarios del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Los horarios del 31 de julio para el concierto de Harry Styles en CDMX, ya fueron confirmados por Ticketmaster:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
  • Telonero: 8:00 de la noche
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
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Harry Styles (Harry Styles)

Telonero para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

La artista invitada para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros será Jorja Smith.

Se trata de una cantautora británica que ha colaborado con artistas como Drake y Kali Uchis.

Jorja Smith acompañará a Harry Styles durante sus seis conciertos en CDMX.

Jorja Smith
Jorja Smith (@jorjasmith_ / Instagram)