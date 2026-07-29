Si asistirás al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, aquí te damos el setlist, horarios y telonero para el 31 de julio.

El cantante Harry Styles llega con su gira Togheter, Together a la CDMX donde dará 6 shows.

Setlist del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo a sus más recientes prestaciones, este sería el setlist del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros del 31 de julio.

Are You Listening Yet? Golden Adore You Watermelon Sugar Music for a Sushi Restaurant Taste Back Coming Up Roses Fine Line Italian Girls / Magalenha American Girls Keep Driving Ready, Steady, Go! Dance No More Treat People With Kindness Pop Season 2 Weight Loss Carla’s Song Aperture Night Changes / History Love of My Life Sign of the Times Little Freak As It Was

Harry Styles (Instagram/@harrystyles)

Horarios del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Los horarios del 31 de julio para el concierto de Harry Styles en CDMX, ya fueron confirmados por Ticketmaster:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Telonero: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Harry Styles (Harry Styles)

Telonero para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

La artista invitada para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros será Jorja Smith.

Se trata de una cantautora británica que ha colaborado con artistas como Drake y Kali Uchis.

Jorja Smith acompañará a Harry Styles durante sus seis conciertos en CDMX.