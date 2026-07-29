Si asistirás al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, aquí te damos el setlist, horarios y telonero para el 31 de julio.
El cantante Harry Styles llega con su gira Togheter, Together a la CDMX donde dará 6 shows.
Setlist del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros
De acuerdo a sus más recientes prestaciones, este sería el setlist del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros del 31 de julio.
- Are You Listening Yet?
- Golden
- Adore You
- Watermelon Sugar
- Music for a Sushi Restaurant
- Taste Back
- Coming Up Roses
- Fine Line
- Italian Girls / Magalenha
- American Girls
- Keep Driving
- Ready, Steady, Go!
- Dance No More
- Treat People With Kindness
- Pop
- Season 2 Weight Loss
- Carla’s Song
- Aperture
- Night Changes / History
- Love of My Life
- Sign of the Times
- Little Freak
- As It Was
Horarios del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros
Los horarios del 31 de julio para el concierto de Harry Styles en CDMX, ya fueron confirmados por Ticketmaster:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Telonero: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
Telonero para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros
La artista invitada para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros será Jorja Smith.
Se trata de una cantautora británica que ha colaborado con artistas como Drake y Kali Uchis.
Jorja Smith acompañará a Harry Styles durante sus seis conciertos en CDMX.