Francisco Álvarez Solorio, identificado como hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, fue señalado como autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habría pedido a su padre ordenar el ataque en el salón que dirigía Márquez, con quien mantenía una relación sentimental previa.

Aunque se ha mantenido fuera del foco público, su nombre aparece ahora en las investigaciones que vinculan a la célula del CJNG encabezada por el “R1” y el feminicidio de Valeria Márquez.

¿Quién es Francisco Álvarez?

Francisco Álvarez Solorio, identificado como el hijo del R1, fue señalado como el autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

¿Cuántos años tiene Francisco Álvarez?

Se desconoce la edad o fecha de cumpleaños de Francisco Álvarez ya que no hay información pública sobre datos personales del hijo del R1, líder de uno de los brazos armados del CJNG.

¿Cuál es el signo zodiacal de Francisco Álvarez?

Ya que no se conoce su fecha de cumpleaños, no podemos determinar cuál es el signo zodiacal de Francisco Álvarez.

¿Francisco Álvarez tiene esposa?

Asimismo, se desconoce si Francisco Álvarez tiene o no esposa.

¿Francisco Álvarez tiene hijos?

Se desconoce si Francisco Álvarez tiene o no hijos.

¿Qué estudió Francisco Álvarez?

Tampoco se conoce el último grado de estudios de Francisco Álvarez.

¿Cuál es la trayectoria de Francisco Álvarez?

De la trayectoria de Francisco Álvarez se sabe poco, pues se ha mantenido fuera del foco público y del radar de las autoridades a pesar de que su papá, el R1, es el líder de un brazo armado del CJNG.

Está relacionado con el caso del feminicidio de Valeria Márquez con quien habría sostenido una relación sentimental previo al ataque en el salón que dirigía.

De acuerdo con la SSCP, ahora está bajo investigación respecto al feminicidio, pues habría pedido a su papá ordenar el ataque donde murió Valeria Márquez.