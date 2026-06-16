Rocío Nahle, gobernadora del estado de Veracruz, deslindó que su administración esté relacionada con los casos de los periodistas Luis Ángel López Valdez y Roxana Guzmán.

La gobernadora aseguró que su gobierno mantiene respeto total hacia los periodistas, rechazando cualquier señalamiento sobre acoso o restricciones a la difusión de ideas.

Rocío Nahle refrenda apoyo a comunicadores en Veracruz tras casos de Luis Ángel López Valdez y Roxana Guzmán

En comparecencia, Rocío Nahle se pronunció por el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez y del secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

La gobernadora de Veracruz subrayó que el esclarecimiento de estos sucesos recae en las autoridades de justicia, mientras que su gestión se enfoca en garantizar un entorno plural para el ejercicio de la crítica y la divulgación de hechos.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz (Yerania Rolón Rolón)

Respecto al caso López Valdez, ocurrido en Poza Rica, Rocío Nahle confirmó que la Fiscalía estatal ya cuenta con diversas vertientes de investigación.

Paralelamente, sobre el secuestro y desaparición de Guzmán en Nanchital, la gobernadora manifestó su confianza en las labores que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) para su localización.

Ante los reclamos de reporteros del norte del estado, quienes denuncian intimidación policial, Nahle reiteró que en su gestión no se persigue a los periodistas.

Continuidad de protección a periodistas depende de ellos, asegura Nahle

En este sentido, Nahle habló acerca de la continuidad de la instancia encargada de proteger a los comunicadores en Veracruz.

Precisó que el destino de dicho organismo no será determinado por el Poder Legislativo, sino exclusivamente por el consenso de los comunicadores.

Esta postura surge tras las exigencias del cientos de periodistas que durante los últimos días ha solicitado garantías de protección al gobierno de Veracruz.

Enfatizan que portar identificaciones oficiales no ha sido suficiente para evitar tratos arbitrarios por parte de policías estatales, situación que Nahle se comprometió a observar bajo principios de respeto institucional.