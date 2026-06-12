Rubicelia Ramírez, madre de Roxana Guzmán, espera avances ahora que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, a 10 días del secuestro de la periodista.

“Para mí es bueno, porque siento que va a haber más presión”. Rubicelia Ramírez, mamá de Roxana Guzmán

Por lo que le suplica a la FGR que intensifique la búsqueda, haciendo de lado un poco el Mundial 2026, ya que afirma, es una vida, la de su hija, secuestrada el 2 de junio.

La madre de Roxana Guzmán también señaló que a diez días de la desaparición de Roxana Guzmán toda su familia está destrozada, ya que desconocen el paradero de la joven.

Madre de Roxana Guzmán espera avances de la FGR tras atracción del caso

Tras darse a conocer que la FGR atrajo la carpeta de investigación, la madre de Roxana Guzmán pidió que se redoblen los esfuerzos en las búsquedas y localicen a la periodista.

Madre de Roxana Guzmán (Red Social X)

Añadió que es bueno, ya que la madre de Roxana Guzmán siente que ahora habrá más presión ahora por parte del gobierno federal, por lo que les pide intensificar la búsqueda.

La madre de Roxana Guzmán explicó que entiende que el Mundial 2026 interfiera en los trabajos, sin embargo, les suplicó que los ayuden a encontrar a Roxana Guzmán.

Ya que reconoce, es demasiado tiempo sin saber de la periodista y no tiene idea de en dónde buscarla, por lo que confía en que la atracción de la FGR dé con su paradero.

Anteriormente, la madre de Roxana Guzmán había acusado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de no dar mayor información sobre lo ocurrido con la periodista.

Madre de Roxana Guzmán está destrozada tras 10 días sin saber de la periodista

Sin embargo, la madre de Roxana Guzmán también habló sobre el sentir de su familia tras diez días sin saber nada sobre la periodista y asegura, está destrozada.

Rubicelia Ramírez asegura que toda su familia se encuentra desesperada por no saber nada de Roxana Guzmán y todos están sin vida e histéricos con cada momento que pasa.

La madre de Roxana Guzmán también expresó que espera a la periodista con los brazos abiertos, al igual que sus hijos y su padre, ya que para todos cada minuto es una eternidad.