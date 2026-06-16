A dos semanas del secuestro en Veracruz de la periodista Roxana Guzmán, su mamá Rubicelia Ramírez anunció que buscará unirse a los colectivos de madres buscadoras debido a los nulos avances en el caso.

La desesperación y enojo familiar han incrementado debido a la posición de la gobernadora Rocío Nahle, quien descartó, que su secuestro y desaparición tengan que ver con su trabajo como periodista.

La búsqueda de opciones para saber de su hija también tiene que ver con opacidad institucional ya que tampoco fueron informados de que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había traído el caso.

Mamá de Roxana Guzmán buscará unirse a madres buscadoras; familia sufre la desaparición

Rubicelia Ramírez dijo que si no recibe respuestas prontas de la FGR va a tomar las instalaciones del gobierno y se va a incorporar de manera activa a las madres buscadoras para hacer investigaciones en campo por cuenta propia.

Así lo anunció en el programa del periodista Luis Cárdenas en MVS noticias en un contexto de impacto familiar por la ausencia de Roxana Guzmán.

Como consecuencia de la violenta extracción de su casa, su padre de la periodista tiene complicaciones de salud y su hijo de siete años graves afectaciones psicológicas.

Nahle que agresiones a periodistas tengan que ver son su trabajo

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz aseguró que las investigaciones avanzan es incluso aseguró que el caso no tiene nada que ver con la labor periodística de Roxana Guzmán.

La gobernadora también negó que el homicidio en Poza Rica del reportero Luis Angel López tenga que ver con su labor profesional.