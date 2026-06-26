Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades ministeriales detuvieron a José del Carmen ‘N’, señalado como uno de los principales implicados en la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, desaparecida desde el 2 de junio en Nanchital.

José del Carmen, cuyo rostro quedó registrado en un video grabado por la familia durante el secuestro de Roxana Guzmán, fue capturado durante un operativo en un rancho del municipio de Moloacán, al sur de Veracruz; a José del Carmen ‘N’ se le aseguró un arma de fuego, una motocicleta y dosis de droga.

Detienen a José del Carmen "N", presunto responsable de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz (Especial )

Continúa la búsqueda de Roxana Guzmán en un rancho de Moloacán

La Fiscalía de Veracruz detuvo a José del Carmen “N”, presunto implicado en la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur del estado.

De acuerdo con fuentes ministeriales, el detenido sería uno de los hombres armados que irrumpieron en el domicilio de Roxana Guzmán y cuyo rostro quedó registrado en un video difundido por familiares tras el ataque; los tatuajes en una de sus manos habrían sido clave para su identificación.

Durante el operativo que permitió la captura de José del Carmen “N”, las autoridades aseguraron un arma de fuego, una motocicleta y presuntas dosis de droga. Asimismo, realizaron un cateo en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán como parte de las investigaciones para localizar a Roxana Guzmán.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado oficialmente el estado de salud o el paradero de la periodista, mientras continúan las labores periciales y de búsqueda en la región. Versiones extraoficiales señalan el hallazgo de un cuerpo durante las diligencias, aunque la identidad permanece bajo investigación.

El caso de la periodista Roxana Guzmán generó indignación nacional luego de que un grupo armado la privara de su libertad en su vivienda, un hecho que quedó grabado en video y que motivó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Organizaciones de periodistas han exigido justicia y garantías para el ejercicio de la labor informativa en Veracruz, así como la madre de Roxana, Rubicelia, quien ha exigido respuestas rápidas y mayor apoyo de las autoridades.