El ayuntamiento de Ixhuatlán, en el estado de Veracruz, informó que autoridades detuvieron a cuatro policías municipales señalados por su presunta participación en el secuestro de Roxana Guzmán.

“El H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste informa a la ciudadanía que ha tenido conocimiento de un procedimiento realizado por autoridades competentes respecto del comandante y elementos de la Policía Municipal” Ayuntamiento de Ixhuatlán

Por medio de un comunicado, el gobierno municipal refirió que entre los elementos que fueron asegurados la mañana del viernes 26 de junio, está el comandante de la corporación local.

A pesar de que en su informe el ayuntamiento de Ixhuatlán no explicó el motivo de las detenciones, reportes refieren que los cuatro policías son acusados de participar en el secuestro de la periodista.

Policías de Ixhuatlán fueron detenidos por el secuestro de Roxana Guzmán

Cuatro policías del municipio de Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz, fueron detenidos debido a que se les acusa de estar involucrados en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

La información refiere que los elementos que fueron asegurados durante acciones desplegadas la mañana del 26 de junio, se tratan del comandante de la policía municipal, así como otros 3 agentes:

Ismael “N”

Juan Carlos “N”

Luis Enrique “N”

Julio César “N”

Detienen a José del Carmen "N", presunto responsable de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Como parte del procedimiento, se espera que durante las siguientes horas los cuatro policías sean presentados ante un juez de control que se encargará de dar inicio al proceso legal que corresponde.

Cabe destacar que más temprano, medios locales reportaron la detención de un sujeto de nombre José del Carmen “N”, quien es acusado de participar directamente en el secuestro de Roxana Guzmán.

Ayuntamiento de Ixhuatlán desconoce motivo de detención de policías

En medio de los reportes que se difundieron en torno a la detención de cuatro policías de Ixhuatlán, el ayuntamiento de la demarcación emitió un comunicado en el que confirmó los hechos.

No obstante, el gobierno municipal refirió que hasta el momento de la difusión del desplegado, no se les compartió ningún informe oficial en el que se explicaran las causas de las detenciones.

“Hasta este momento, el Ayuntamiento no ha recibido información oficial sobre las causas que motivaron dicho procedimiento, por lo que se mantiene atento a la información que emitan las autoridades competentes” Ayuntamiento de Ixhuatlán

Por ello, se resaltó que se brindó atención y apoyo a los familiares de los uniformados, e incluso se les proporcionó respaldo jurídico para que puedan conocer con puntualidad la situación jurídica.

No obstante, el ayuntamiento aseguró que se mantiene respetuoso de las acciones desplegadas por las autoridades judiciales y confió en que el caso se lleve a cabo en apego a la legalidad y debido proceso.