En redes sociales circula el video de “Lady FGR”, la presunta funcionaria de la Fiscalía de la República que después de chocar a un triciclo utiliza su cargo para huir de la escena y amenaza al joven conductor con llamar a “todo su equipo”.

En un percance vial entre la conductora de un spark y un joven repartidor de agua , la funcionaria que porta uniforme de la extinta PGR amenaza al repartidor con llevar a más gente al lugar si no termina con la discusión.

Tras la difusión del video, usuarios mexicanos se han pronunciado molestos e indignados con el actuar de la oficial, pues acusan que utilizó su cargo para intimidar al joven y evadir la situación.

Hace unos días comenzó la difusión de un video en donde una funcionaria de la FGR amenaza a un joven repartidor de agua con llamar a sus compañeros si no la deja irse, esto luego de chocar contra su triciclo.

El joven, quien repartía garrafones de agua a bordo de un triciclo color amarillo, graba la discusión con la funcionaria pública, quien hizo gala de su puesto en la FGR para retirarse.

La mujer, ahora conocida como “Lady FGR, Lady Choque o Lady Spark” le pide al joven no provocarla y cesar la discusión a no ser que quiera que le marque a los policías para que vayan.

Ante la amenaza el joven le responde que les llame, pues fue ella quien golpeó el triciclo y no al revés.

“Es que si quieres marcales, tú me pegaste a mí, yo no te pegue a ti, yo soy un triciclo no soy un carro”.

Siguiendo con la disputa, la funcionaria de la fiscalía le comenta que ya se tiene que ir, que no quiere ser grosera con él y que lamenta mucho lo que está pasando.

A lo que el joven le contesta que él también, pues está trabajando y señala el triciclo, agrega que él tampoco quiere ser grosero pero que ella fue quien le pegó.

Ante la acusación, Lady FGR dice que no la obligue a ir con más gente y añade que con tan solo una llamada iría todo su equipo, pero no quiere un problema con él.

“No me obligues a venir con más gente, no me obligues amigo, por favor. Aquí adelante está la agencia, una llamada y va a venir todo mi equipo, por favor amigo no quiero un problema contigo”

Lady FGR