La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reiteró que el salón del Palacio de Gobierno que recientemente se remodeló no llevará su nombre.

Rocío Nahle señaló que se remodeló el espacio que no era utilizado para ser utilizado como un salón que, señaló, debe tener el nombre de una mujer.

Sin embargo, negó rotundamente que hubiera buscado que éste se nombrara en su honor.

“Cálmense, contrólense y supérenlo”: Rocío Nahle niega que salón del Palacio de Gobierno vaya a llevar su nombre

Rocío Nahle aseguró que medios de comunicación inventaron que ella buscara nombrar el salón remodelado del Palacio de Gobierno en su honor.

De acuerdo con la gobernadora de Veracruz, este hecho fue inventado por lo que pidió a quienes la han criticado por supuestamente buscar que el salón se llamara con su nombre calma y control para superarlo.

Asimismo, recordó que la foto en la que se le veía en un partido de la selección mexicana se trató de un montaje para generar “contenido falso” en su contra.

“La semana pasada en nado sincronizado algunos medios nacionales publicaron una foto editada para generar un contenido FALSO. Y ahora se inventan que voy a poner mi nombre a un salón en palacio de gobierno, cuando justamente negué hacer eso a pregunta expresa. Cálmense, contrólense y supérenlo.” Rocío Nahle

Rocío Nahle (Rocío Nahle/ X)

Cabe señalar que la gobernadora aseguró en entrevista con diversos medios de comunicación que su intención con el salón, cuya remodelación costó 60 millones de pesos, es la de nombrarlo en honor a una mujer.

Antes de ello, la gobernadora señaló que el salón debía ser nombrado en honor a una mujer ya que ella es la primera gobernadora de Veracruz, lo que habría causado la “confusión” sobre su intención de colocarle su propio nombre.