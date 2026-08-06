Debido a los señalamientos que pesan en su contra por su presunta implicación en el caso Roxana Guzmán, el alcalde de Ixhuatlán, Veracruz, Raúl González Martínez, perdió su fuero.

Así lo determinó el congreso de Veracruz tras una votación mayoritaria en la que solo 8 legisladores votaron en contra de retirarle la inmunidad a Raúl González Martínez.

De esa manera, la FGE podrá continuar con el proceso que se abrió en contra del alcalde de Ixhuatlán que es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Fiscalía de Veracruz señala a Raúl González Martínez por asesinato de Roxana Guzmán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Congreso de Veracruz aprueba quitarle el fuero a Raúl González Martínez

En su sesión del miércoles 5 de agosto dd 2026, el Congreso de Veracruz aprobó quitarle el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán señalado por el caso Roxana Martínez.

Durante la votación, 40 legisladores se pronunciaron a favor de proceder con el retiro de inmunidad del presidente municipal, con lo que superaron a los 8 diputados que votaron en contra.

Así ocurrió luego de que Raúl González Martínez no acudió a la sede legislativa para presentar su defensa ante los diputados, debido a las acusaciones que pesan en su contra.

Ante la determinación, el cabildo municipal de Ixhuatlán deberá llamar a la suplente de Raúl González Martínez para que asuma el cargo como encargada mientras se realiza el proceso judicial.

Cabe destacar que la solicitud para retirar el fuero al alcalde acusado por ser el presunto autor intelectual del caso Roxana Martínez, fue promovido por el fiscal Iván Hernández González.

FGE podrá continuar con proceso contra Raúl González Martínez

Al aprobarse el retiro del fuero del alcalde de Ixhuatlán, Raúl González Martínez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz puede seguir con el proceso en contra del presidente municipal.

Lo anterior debido a que en las investigaciones por el caso Roxana Martínez, la fiscalía estatal señala al alcalde por ser el presunto autor intelectual del asesinato de la periodista.

Fiscalía de Veracruz acusa a alcalde Raúl González Martínez por crimen de Roxana Guzmán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Reportes refieren que Raúl González Martínez habría ordenado secuestrar y matar a Roxana Martínez, debido a que la comunicadora poseía una fotografía de él portando una arma larga.

De momento, la FGE deberá recabar los datos de prueba en busca de obtener una orden contra el presidente municipal y la autoridad judicial determinará la situación jurídica del alcalde.