La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de Roxana Guzmán a 10 días de su desaparición, tal como confirmó la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que la FGR solicitó atraer la carpeta de investigación desde el pasado 10 de junio.

Roxana Guzmán fue sacada de su domicilio el 2 de junio, por un grupo de sujetos armados en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río; desde entonces, se desconoce su paradero.

Derivado del asesinato de otro comunicador en Poza Rica, periodistas y familiares exigen la localización con vida de Roxana Guzmán.

FGR atrae caso de Roxana Guzmán, periodista secuestrada en Veracruz

La fiscal de Veracruz confirmó que la FGR atrajo el caso de Roxana Guzmán la tarde de hoy viernes 12 de junio, tras ser solicitado hace dos días.

“Se hicieron todas las diligencias correspondientes, entrevistas, dictámenes respectivos y la búsqueda, pero nos notificaron el día de antier, me parece, la atracción por la FGR [...]”. Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal de Veracruz

Lisbeth Aurelia Jiménez confirmó en conferencia de prensa que se hicieron todas las diligencias correspondientes, así como diversas búsquedas, que serán entregadas a la FGR.

En especial, la investigación de Roxana Guzmán será turnada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR.

Sin embargo, confirmó que la Fiscalía de Veracruz no detendrá su parte en la investigación, derivado de las especulaciones de que Roxana Guzmán fue localizada poco después.

Periodista Roxana Guzmán: FGR atrae su caso (Redes sociales)

Referente a dichas versiones, la Fiscalía de Veracruz ya las habría descartado y hasta el momento mantienen dos líneas de investigación sobre el secuestro de Roxana Guzmán.

Aunque no las dio a conocer, sí reiteró que seguirán atentos a la información que surja, no sólo por las detenciones, también por cateos que puedan aportar datos relevantes.

Caso Roxana Guzmán: Periodistas de Córdoba exigen justicia por comunicadores

En Córdoba, Veracruz, periodistas de la región se manifestaron para exigir justicia tanto por el asesinato de Luis Ángel López Valdez, como del secuestro de Roxana Guzmán.

Asimismo, expresaron su preocupación ante los riesgos que enfrenta el gremio periodístico e impiden informar a la ciudadania, ya que el secuestro de Roxana Guzmán afecta a la libertad de expresión.

Además de a sus familiares, ya que previo a darse a conocer la atracción de la FGR, acusaron que la Fiscalía de Veracruz no había compartido información sobre las investigaciones.