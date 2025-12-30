Gardiel León, hijo de Rafael León Segovia, periodista en Veracruz acusado de “terrorismo“, revela móvil de su detención del pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos.

Desde las 7 de la mañana de este 30 de diciembre dio inicio la audiencia de Rafael León Segovia, periodista acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz de “terrorismo”, quién es acompañado por su familia en el proceso.

Es por ello que en entrevista para el programa de Azucena Uresti, que en está temporada es cubierto por Primitivo Olvera en Grupo Fórmula, Gardiel León, hijo del periodista reveló el móvil de la acusación contra su padre al que señalan por ocultar información.

Por ocultar información sería el móvil por el que detuvieron al periodista Rafael Segovia en Veracruz revela su hijo

En la entrevista Gardiel Segovia, hijo del periodista Rafael Segovia, expresó que su padre había sido acusado por la Fiscalía de Veracruz de “terrorismo” por supuestamente ocultar información ante hechos delictivos que le eran reportados por su trabajo como periodista de nota roja.

“Mi papá está triste. Ahora resulta que por hacer su trabajo uno, mira hasta dónde se te imputa ¿no?, ‘Realmente no estoy haciendo nada malo’, solo ellos están diciendo de que la Fiscalía, ellos quieren o querían, de que avisen de las cosas que suceden aquí. Entonces como a mi papá le avisaban, como un decir ahorita, ‘oye sabes qué, mataron a estos’ del porqué la Fiscalía no le podía decir a ellos, a él. O que eso no está bien, que a final de cuentas, él está ocultado cosas, sus testigos, a la gente que le diga cosas” Gardiel Segovia, hijo del periodista Rafael Segovia

De igual forma precisó que con base a lo que le dijeron abogados de su padre, Rafael Segovia fue detenido porque poseía unos mensaje de unas personas que le daban avisos de actividades criminales como la colocación de mantas, entre otras y fue acusado de ocultar esa información porque como periodista no puede revelar su fuente.

“Ayer me comentaba la licenciada de que unos mensajes de que habían detenido a unas personas, Fiscalía hace tiempo y has de cuenta que donde le avisaban a mi papá, ‘oye sabes qué va haber esa lona, entonces de que estas personas acá maleantes por así decirlo. De que no tienen porque avisarle a ti no te tienen que haber avisado nunca. Eso es lo que le están adjudicando de que le están enviando unos mensajes, de que le están enviando información y él como periodista no revelan la fuente. Entonces de qué él ocultó esa información cuando él pudo haberla dado ahora sí a la Fiscalía o a las personas que se encargan de todo eso” Gardiel Segovia, hijo del periodista Rafael Segovia

Artículo 19 acusa a Fiscalía de Veracruz de irregularidades en el caso de la detención del periodista Rafael Segovia

Por otra parte organizaciones como Artículo 19 que han estado al pendiente del caso del de la detención del periodista Rafael Segovia, acusa a la Fiscalía de Veracruz de cometer irregularidades en este proceso judicial.

Además en redes sociales, expusieron que el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas del caso pese “a las graves irregularidades en la investigación por terrorismo y otros delitos realizada por la Fiscalía de Veracruz en contra del periodista Rafael León Segovia".

“El juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas pese a las graves irregularidades en la investigación por terrorismo y otros delitos realizada por la Fiscalía de Veracruz en contra del periodista Rafael León Segovia" Artículo 19 en X

⚠️ El día de hoy el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas pese a las graves irregularidades en la investigación por terrorismo y otros delitos realizada por la @FGE_Veracruz en contra del periodista Rafael León Segovia.



🧵👇 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 30, 2025

Es por ello que exigen “condiciones mínimas de independencia e imparcialidad y la garantía de sus derechos ante una imputación que pretende criminalizar el ejercicio periodístico”.

Señalan además que la imputación a Rafael León por “terrorismo” es un “peligroso precedente contra la libertad de expresión”.

Rafael Segovia fue trasladado a su audiencia bajo un fuerte operativo de seguridad; estos son los delitos que enfrenta

Horas antes de su audiencia de este 30 de diciembre, Rafael Segovia fue trasladado en un fuerte operativo de seguridad tras salir de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, Veracruz en medio de otra audiencia de este proceso penal que enfrenta.

Esposado y acompañado de elementos fuertemente armados, el periodista fue trasladado y captado por medio de comunicación que lo seguían, quién aseguró que le estaban fabricando delitos.

“Ya saben lo que fabrica la Fiscalía y esta fiscal me odia” Rafael Segovia, periodista de Veracruz

Además abogado revelaron que al periodista también se le imputaron hechos de una carpeta de investigación que data del año 2023, la cuál quedó pausada por más de dos años hasta que le fue reactivada en la apertura de una nueva.

Los delitos que enfrenta Rafael León Segovia según la Fiscalía de Veracruz son:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública