Una joven hizo una denuncia en un video de redes sociales contra dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX por abuso de autoridad en la alcaldía Magdalena Contreras.

“Ya ni siquiera sabes a quién tenerle miedo… ¿en qué país estamos?”

La joven dijo que al transitar sobre Luis Cabrera los policías los pararon a pesar que no eran de Tránsito y aunque se negaron a bajar, les abrieron la puerta y los golpearon.

La joven dijo que les inventaron que atropellaron un policía del alcoholímetro, situación que elementos del punto de alcoholímetro desmintieron, según aseguró.

Investiga SSC CDMX a policías que golpearon y retuvieron a ciudadanos

La joven y su acompañante fueron golpeados y por un momento ingresaron a la patrulla al joven.

Asimismo, compartió que fue bajada de su auto a la fuerza, cuando uno de los policías le torció la mano mientras le reiteraba que no la soltaría hasta que se encontrara fuera del vehículo.

La joven subió a redes sociales las fotos de los dos policías implicados y videos de las agresiones.

La Secretaría se Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) CDMX informó que ambos policías fueron suspendidos y se les inició una investigación en Asuntos Internos.

SSC CDMX suspende a policías denunciados (@SSC_CDMX/ X)

Indigna a ciudadanos abuso de autoridad de policías en Magdalena Contreras

En redes sociales la situación causó indignación y exigieron la destitución de los dos funcionarios públicos.

Además, dijeron criticaron que siempre es lo mismo, una supuesta suspensión por parte de la SSC CDMX con la promesa de una investigación.