Tras la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se perfila como la próxima fiscal general del Estado de Veracruz.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, jueza de profesión que ha ocupado distintos cargos dentro del poder judicial.

¿Quién es Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se describe como una profesionista con amplia trayectoria en el campo del derecho; es abogada de profesión.

Con experiencia en materia penal y jurisdiccional, a lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro del poder judicial.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (@lisbethaureliaj / Instagram)

¿Qué edad tiene Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre nació en el puerto de Veracruz; se desconoce su fecha de nacimiento y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre tendría un romance con David Cardeña, un alto funcionario que fungirá como Primer Visitador, una vez que la abogada asuma su nuevo cargo.

¿Qué signo zodiacal es Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Se desconoce si Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre tiene hijos.

¿Qué estudió Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se licenció en derecho por la Universidad Veracruzana. Así como obtuvo la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Villa Rica.

Tiene un posgrado en Derecho Procesal Penal, por la Universidad de Gerona, España.

Este 2025 realizó el doctorado en Ciencias Penales en el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrados.

¿En qué ha trabajado Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se inició como Auxiliar Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia.

se inició como Auxiliar Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia. Fungió como Secretaria Particular de Magistrado.

Se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala en Materia Penal bajo el mando de la Magistrada Sara Hilda Beltrán Ramos.

En 2028 fue Jueza de Control y Enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica, Veracruz

También fue Jueza de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales Octavo, con cabecera en Papantla y Sexto, con cabecera en Tuxpan.

En 2020 fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Desde el 2022 representa al Poder Judicial como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se perfila como la próxima fiscal general de Veracruz

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre está en la mira tras la renuncia a la Fiscalía General de Veracruz, de Verónica Hernández Giadáns, de edad desconocida.

La cual se formalizó a cinco días de que el Congreso del Estado de Veracruz aprobara una reforma para nombrar y remover al titular de la Fiscalía General.

Verónica Hernández Giadáns dejó el cargo que ocupó por cinco años por las modificaciones a la Constitución de Veracruz.

Las cuales señalan que el fiscal general de Veracruz será elegido por la gobenadora y no por el Congreso, así como deberá mantenerse en el cargo por 4 y no 9 años.

Se cree que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ocupará el cargo ya que recientemente solicitó licencia temporal como magistrada, lo que indicaría que se prepara para asumir la fiscalía general.