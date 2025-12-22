A través de su programa en Grupo Fórmula, Azucena Uresti dio a conocer que a partir de este 22 de diciembre, en su lugar estaría Primitivo Olvera, por lo que te damos detalles de quién es él como:

¿Quién es Primitivo Olvera?

¿Qué edad tiene Primitivo Olvera?

¿Primitivo Olvera tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Primitivo Olvera?

¿Primitivo Olvera tiene hijos?

¿Qué estudió Primitivo Olvera?

¿En qué ha trabajado Primitivo Olvera?

Primitivo Olvera reemplazará a Azucena Uresti en lo que resta del 2025 en su programa de Grupo Fórmula

¿Quién es Primitivo Olvera?

Primitivo Olvera es un periodista, locutor y escritor mexicano con una trayectoria consolidada en el país, pues se ha consolidado como una de las voces más reconocidas y respetadas en el ámbito de la radio informativa y de análisis en México.

Su carrera se ha caracterizado por un enfoque en el periodismo de investigación, la crítica social y la cobertura de temas políticos y económicos de relevancia nacional e internacional.

¿Quién es Primitivo Olvera? El periodista reemplazará a Azucena Uresti hasta enero del 2026

¿Qué edad tiene Primitivo Olvera?

No se sabe exactamente la edad de Primitivo Olvera, ya que no está publicada en sus redes sociales o algún espacio en Internet; no obstante, se calcula que debe tener entre 40 a 50 años.

¿Primitivo Olvera tiene esposa?

Se desconoce si Primitivo Olvera tiene esposa.

¿Quién es Primitivo Olvera? El periodista reemplazará a Azucena Uresti hasta enero del 2026

¿Qué signo zodiacal es Primitivo Olvera?

Al no saberse la fecha exacta de nacimiento de Primitivo Olvera, no se puede conocer a qué signo zodiacal pertenece.

¿Primitivo Olvera tiene hijos?

No se sabe sí Primitivo Olvera tiene hijos.

¿Quién es Primitivo Olvera? El periodista reemplazará a Azucena Uresti hasta enero del 2026 (@primakov / Instagram)

¿Qué estudió Primitivo Olvera?

Si bien no se sabe qué estudios tiene Primitivo Olvera, en su perfil de LinkedIn, revela que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Primitivo Olvera?

La incursión en los medios de Primitivo Olvera lo llevó a ser una figura central en el programa radiofónico “Monitor”, uno de los noticieros más influyentes en su momento, donde colaboró y se destacó por su capacidad para desmenuzar información compleja y presentarla de manera accesible al público.

Primitivo Olvera también dirigió y condujo el noticiero matutino “Así las Cosas con Primitivo Olvera” en W Radio en donde también era Jefe de Información desde septiembre del 2017 hasta julio del 2025.

Este espacio fue una referencia para el análisis de la coyuntura diaria, en donde Olvera presentaba las noticias de última hora con un profundo análisis y contextualización de los hechos.

También realizaba con entrevistas a especialistas, políticos y figuras clave, manteniendo siempre un tono incisivo y un compromiso con la objetividad.

Actualmente, de acuerdo a su página de LinkedIn, revela que es Coordinador editorial en Grupo Fórmula.

Su trabajo no se limita a la radio, ya que ha colaborado con diversos medios escritos y plataformas digitales, consolidando su perfil como un comunicador de amplio espectro.

¿Quién es Primitivo Olvera? El periodista reemplazará a Azucena Uresti hasta enero del 2026

Primitivo Olvera reemplazará a Azucena Uresti en lo que resta del 2025 en su programa de Grupo Fórmula

El pasado 19 de diciembre, Azucena Uresti reveló en su programa de Grupo Fórmula que estará ausente en lo que resta del 2025, por ende será reemplazada hasta su regreso en enero del 2026.

Y tal y como lo compartió con su audiencia, ella será reemplazada momentáneamente con Primitivo Olvera, quien estará a cargo de su programa en Grupo Fórmula hasta que ella regrese el próximo 2026.