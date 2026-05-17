Hoy domingo 17 de mayo está por llegar en concierto la banda de rock mexicana El Haragán y Compañía en la Arena CDMX.

Razón por la que te traemos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX (Especial)

El Haragán y Compañía celebra su 36 aniversario en la Arena CDMX

La Arena CDMX será el recinto principal para celebrar el 36 aniversario de El Haragán y Compañía en concierto.

Por lo que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del concierto de este domingo 17 de mayo de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.