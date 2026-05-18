Ceci Flores ubicó un presunto crematorio y fosas clandestinas en Lagos de Moreno en Jalisco; denuncia que el lugar también era usado como centro de adiestramiento.

El domingo 17 de mayo, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, compartió un mensaje en X donde reveló la ubicación de 16 supuestas fosas clandestinas.

La activista menciona que encontraron restos humanos calcinados: “En este lugar los calcinaban, aquí está la evidencia”.

Ceci Flores encuentra crematorio y fosas clandestinas en Lagos de Moreno

La activista compartió un video para mostrar el lugar que supuestamente era usado como crematorio y centro de adiestramiento del crimen organizado en Lagos de Moreno, en la región de los Altos de Jalisco.

Ceci Flores asegura que encontraron al menos 16 fosas clandestinas e incluso algunos de los “hornos” utilizados para calcinar restos humanos acababan de ser usados ya que había humo en el lugar.

Ceci Flores, madre buscadora, se presentó en la FGR (Michelle Rojas)

“Esto es lo que tenemos el día hoy en Lagos de Moreno, Jalisco (...) aquí todavía huele a carne quemada, todavía se encuentra el crematorio activo”, contó Ceci Flores.

Ceci Flores mencionó que el colectivo de madres buscadoras comenzaría labores de búsqueda de más restos humanos por la zona en los siguientes días.

La activista solicitó la ayuda de las autoridades para seguir con las labores de investigación.

Colectivo de madres buscadoras ubica 60 bolsas con restos humanos en el Salto, Jalisco

Madres buscadoras hallaron el pasado sábado 16 de mayo un predio con más de 60 bolsas que podrían contener restos humanos.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco resguardó el lugar e inició las diligencias correspondientes con el fin de realizar estudios forenses.

El colectivo explicó que las ubicaciones de las fosas de Lagos de Moreno y el Salto fueron obtenidas a través de llamadas anónimas.

Hasta el momento, autoridades de Jalisco no han confirmado el hallazgo de restos humanos en Lagos de Moreno.