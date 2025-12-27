La audiencia del periodista Rafael León Segovia, acusado por las autoridades de Veracruz por el delito de terrorismo, fue programada para el martes 30 de diciembre de 2025.

Fue la mañana del 24 de diciembre de 2025 cuando las autoridades detuvieron a Rafael León Segovia en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, señalado por los delitos de:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra instituciones de Seguridad Pública

Rafael León Segovia permanecerá en prisión preventiva hasta su audiencia el 30 de diciembre

El periodista Rafael León Segovia permanecerá en prisión preventiva en lo que se define su situación jurídica mediante una audiencia, la cual está programada para el 30 de diciembre a las 7:00 horas.

De acuerdo con la organización Artículo 19, dirigida por Leopoldo Maldonado, la investigación en contra del reportero se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de ‘nota roja’.

En sus redes sociales, dicha organización aprovechó para condenar “enérgicamente la criminalización que (Rafael León Segovia) enfrenta por su labor como periodista”.

Organizaciones civiles adjudican la detención de Rafael León Segovia a su labor periodística como reportero de nota roja, lo que ha llamado la atención de la opinión pública y organismos como la CIDH o Articulo 19.

Sobre este mismo caso, la gobernadora Rocío Nahle ha señalado que la detención del periodista no tiene relación con la libertad de expresión, sino con un proceso legal de la Fiscalía de Veracruz.