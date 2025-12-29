Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pide a Fiscalía de Veracruz explicar imputación de terrorismo al periodista Rafael Segovia.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 19 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por este caso de la Fiscalía de Veracruz.

Medios de comunicación y diversas organizaciones se han pronunciado en contra de la imputación por la Fiscalía de Veracruz al considerarla como un acto en contra de la libertad de expresión.

Claudia Sheinbaum pide a la Fiscalía de Veracruz explicar caso de Rafael Segovia por terrorismo que nunca se ha usado en México

El próximo 30 de diciembre se espera la audiencia de Rafael Segovia ante la imputación de terrorismo que le acusa la Fiscalía de Veracruz, tema por el que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada.

Por este caso la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo no saber el por qué la Fiscalía de Veracruz usó la imputación de terrorismo en contra del periodista Rafael Segovia.

Asimismo la presidenta dijo que en México no ha habido alguna acusación de terrorismo.

Resaltó que se debe de dar “libertad de expresión por encima de todo” , lo anterior ante los señalamientos de que la detención e imputación de delito de terrorismo en contra del periodista Rafael Segovia fueron por causa de su trabajo periodístico en el estado.

De igual forma la presidenta Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que si hay un delito que haya sido cometido por el periodista este tiene que ser probado y explicado por la Fiscalía de Veracruz.

En consecuencia instó a la Fiscalía veracruzana en aclarar la imputación por terrorismo a este periodista que nunca ha sido usada en el país.

"No sé porque la Fiscalía de Veracruz lo usa y tendría que explicarlo; no ha habido una acusación por terrorismo yo creo que nunca. Libertad de expresión por encima de todo. Si hay un delito que haya cometido el periodista, probado, tiene que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. Pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar porque usa delito de terrorismo que nunca se ha usado en México" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En tanto se sabe que el periodista Rafael Segovia sigue detenido desde el pasado 24 de diciembre acusado por el delito de terrorismo.