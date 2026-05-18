La Agencia de Seguridad, Energía, y Ambiente (ASEA) en coordinación con Pemex supervisan diversos puntos del Golfo de México para atender el derrame de hidrocarburo ocurrido en días pasados.

Los trabajos de supervisión iniciaron en las instalaciones del helipuerto-Terminal Aérea Pemex en Ciudad del Carmen con destino a la Sonda de Campeche, para supervisar instalaciones, costa afuera, destinadas a la producción de hidrocarburos.

ASEA y Pemex supervisan el derrame en el Golfo de México

Inspectores de la ASEA sobrevolaron la Chapopotera Cantarell e identificaron plumas en los alrededores del centro de proceso y se detectó una embarcación realizando actividades de dispersión mecánica, mediante el uso de agua.

También se realizaron inspecciones en Ku-S, activo de producción Ku-Maloob-Zaap, y se corroboró que las instalaciones laboran con normalidad y no se observan iridiscencias sobre el espejo de agua.

Instalación de Zaap-C (Gobierno de México )

Mientras que en la instalación de Zaap-C se encontró en operación normal y no se encontraron irregularidades en el espejo de agua.

Tampoco se detectaron iridiscencias durante el recorrido aéreo en FPSO Yúum K’ak’ Náab y se constató la operación normal de la instalación.

Se constató la correcta transferencia de hidrocarburos de la instalación hacia una embarcación de almacenamiento y transporte.

Recorrido de ASEA y Pemex descarta daños tras derrame en el Golfo de México

ASEA y Pemex finalizaron su recorrido con una visita en Batab, activo de producción Abkatún-Pol-Chuc, donde confirmaron la presencia de plumas con tonalidades blanco-plateadas.

Pemex informó que no se han presentado ningún evento de pérdida de contención y que dicha pluma corresponde a las plumas provenientes de la chapopotera de Cantarell.

El recorrido obedece al seguimiento a los procedimientos de inspección que se estableció en meses pasados para atender las medidas impuestas por el control y supervisión de la presencia de hidrocarburos en la zona.

La ASEA seguirá realizando recorridos para verificar de manera periódica en coordinación con Pemex.