Periodistas, influencers, comunicadores, defensores de derechos humanos y estudiantes convocan a marcha en la Ciudad de México (CDMX) este 11 de enero.

Ante el contexto de violencia que han vivido los periodistas los últimos años en México, trabajadores de la comunicación han decidido emprender esta marcha.

La cual tiene cita en la CDMX y busca defender la libertad de expresión y resalta como lema “Somos periodistas, no terroristas”, tras el caso de la acusación contra el periodista de nota policiaca Rafael León Segovia por terrorismo en Veracruz.

Marcha de periodistas (Margarito Pérez / Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Conoce la ruta, horario y vialidades afectadas de la marcha de periodistas en CDMX

De acuerdo con las información de un flyer sobre esta marcha de periodistas en CDMX, esta iniciará el domingo 11 de enero a partir de las 09:30 horas.

El punto de reunión de esta marcha de periodistas en CDMX es en el Ángel de la Independencia en Reforma con ruta hacia la plancha del Zócalo capitalino.

Es por ello que las calles afectadas podrían ser:

Avenida Reforma

Praga

Avenida Chapultepec

Avenida Arcos de Belén

José María Izazaga

José María Pino Suárez

Calle 5 de mayo

En esta marcha también se convoca a comunicadores, periodistas, defensores de derechos humanos, influencers y estudiantes de todos los estados de la república en sus respectivas capitales.

Por lo que se invitó a periodistas de cada municipio y estado a que acudan a esta marcha a manifestarse a favor de la libertad de expresión:

Ni un periodista más callado, muerto o apresado

No más un derecho coartado o violado

No más censura