Luego de ser vinculado a proceso y se le ordenara la medida cautelar de prisión domiciliaria, Rafael León Segovia mandó un breve mensaje a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

“Aquí la Fiscalía es la que me odia, me detesta, por las cosas que he puesto, tiene su delirio de poder” Rafael León Segovia

Rafael León Segovia manda mensaje a la Fiscalía de Veracruz

En la audiencia de vinculación a proceso del 30 de diciembre, el juez de control encargado de los trabajos rechazó imputar al periodista Rafael León Segovia por el delito de terrorismo.

Ante ello, el reportero que fue detenido el 24 de diciembre, destacó que el juez sí actuó conforme a la ley por lo que, dijo, es la Fiscalía de Veracruz la que se ha conducido de manera inadecuada.

Vinculan a proceso a Rafael León Segovia (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Entrevistado por reporteros que cubrieron la audiencia, Rafael León Segovia se dijo feliz por el proceder del impartidor de justicia, quien al rechazar vincularlo por terrorismo, le ordenó la medida cautelar de prisión domiciliaria.

En cambio, el periodista recriminó que es la FGE veracruzana la que al parecer tiene una consigna personal en su contra y se conduce por “odio” del que dijo, se han sostenido para actuar con delirios de poder.

Rafael León Segovia fue vinculado a proceso por 2 delitos; se descartó terrorismo

Cabe destacar que al concluir la audiencia de vinculación a proceso contra el periodista Rafael León Segovia, el juez de control descartó el cargo por terrorismo del que la Fiscalía de Veracruz acusó al comunicador.

Sobre ello, el juez resolvió que las pruebas presentadas por las autoridades, no fueron suficientes para sustentar las acusaciones, pese a lo cual aceptó a trámite el caso por otros dos cargos que se presentaron:

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública

En la audiencia se reveló que el caso de la FGE corresponde a una investigación que se inició en el 2023, luego de que el periodista supuestamente recibió pagos a cambio de información relacionada con hechos violentos.

Por tales hechos, los cuales forman parte del ejercicio periodístico de la fuente de nota roja, las autoridades iniciaron la indagatoria por terrorismo, pero el caso fue desestimado.