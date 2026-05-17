Durante la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026, un ataque armado en Tehuitzingo, Puebla dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas una recién nacida; la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos y hasta el momento no se reportan detenidos.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, un grupo de hombres fuertemente armados llegó hasta un domicilio ubicado en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, Puebla, donde dispararon en repetidas ocasiones contra integrantes de una familia, incluidos menores de edad.

Tras el ataque armado en Tehuitzingo, fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno acudieron a la zona para atender la emergencia e iniciar las primeras diligencias.

Fiscalía de Puebla investiga ataque armado en Tehuitzingo que dejó 10 muertos

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó, a través de un comunicado, que abrió una carpeta de investigación por la muerte de diez personas en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo.

Según las autoridades, elementos de la policía municipal acudieron al inmueble luego de recibir el reporte de un ciudadano que observó a varias personas aparentemente sin signos vitales dentro del domicilio.

Al llegar al lugar, los policías localizaron a varias víctimas con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

Además, una mujer que era trasladada para recibir atención médica murió durante el trayecto.

La Fiscalía de Puebla realizó el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y diversas diligencias para esclarecer el crimen, identificar a las víctimas y ubicar a los responsables del ataque armado ocurrido en Tehuitzingo.

Ataque armado en Tehuitzingo deja 10 muertos; Fiscalía de Puebla investiga (Especial)

No hay detenidos por ataque armado en Tehuitzingo, Puebla

Pese al despliegue de seguridad y al inicio de las investigaciones, hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque armado en Tehuitzingo, Puebla.

Versiones preliminares indican que vecinos de la zona no pudieron identificar los vehículos en los que escaparon los sujetos armados tras perpetrar la agresión contra la familia.

De manera extraoficial, se informó que entre las víctimas mortales se encuentran:

6 hombres, incluidos dos menores de 10 y 14 años

3 mujeres

Una recién nacida

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables de la masacre en Tehuitzingo, Puebla.