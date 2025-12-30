A pesar de que se descartó el delito de terrorismo del que se le acusaba, el periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso y se le ordenó permanecer en prisión domiciliaria.

Audiencia de Rafael León Segovia (Especial)

Rafael León Segovia fue vinculado a proceso; se le acusa de 2 delitos

Al concluir la audiencia que se celebró el martes 30 de diciembre, el periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso, debido a que aun cuando se descartó que incurriera en terrorismo, se le imputan otros 2 delitos.

Así lo determinó el juez de control a cargo de la audiencia, quien resolvió que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no presentó elementos suficientes para sustentar el delito de terrorismo.

No obstante, el impartidor de justicia que encabezó la audiencia, ordenó la vinculación a proceso contra Rafael León Segovia debido a otros dos cargos que se presentaron en su contra:

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública

En consecuencia, el juez de control señaló que aún cuando no se seguirá investigando la acusación por terrorismo de la que se le señalaba al reportero, debe darse continuidad al proceso.

Cabe destacar que la defensa del periodista solicitó la libertad absoluta para el comunicador; sin embargo, el juez impuso ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar su presencia durante la investigación.

Nota en desarrollo. En breve más información...