En respuesta a la detención del periodista Rafael León Segovia, acusado de terrorismo por las autoridades de Veracruz, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su postura.

Fue la mañana del 24 de diciembre de 2025 cuando las autoridades efectuaron la detención de Rafael León Segovia en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, acusado de los delitos:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra instituciones de Seguridad Pública

Algunos adjudican la detención de Rafael León Segovia a su labor periodística como reportero de nota roja, lo que ha llamado la atención de la opinión pública y organismos como la CIDH.

CIDH continuará monitoreando la detención del periodista Rafael León Segovia

A través de sus redes sociales, la Relatoría Especial de la CIDH compartió su posicionamiento con respecto a la detención del periodista Rafael León Segovia en el estado de Veracruz.

Fiscalía de Veracruz detiene al reportero Rafael León por cargo de “terrorismo” (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Se informa que dicho organismo mantiene un registro con los reportes públicos sobre la detención del periodista, advirtiendo que continuará monitoreando de cerca el caso.

Asimismo, la Relatoría Especial de la CIDH insta a las autoridades a respetar las garantías judiciales y el debido proceso en los cargos por presuntos actos de terrorismo.

Mientras que el hijo de Rafael León Segovia denuncia irregularidades, la gobernadora Rocío Nahle sostiene que detención del periodista no tiene relación con la libertad de expresión, sino con un proceso legal de la Fiscalía.