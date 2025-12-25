Rafael León Segovia es un reportero de Veracruz detenido por “terrorismo” por la Fiscalía estatal.

Organizaciones y asociaciones piden por la liberación del reportero del que aseguran que su detención está relacionada con su labor periodística como reportero de nota roja.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del reportero Rafael León Segovia con datos como; y de su detención.

¿Quién es Rafael León Segovia?

Rafael León Segovia es un reportero que cubre nota roja en Veracruz, que fue detenido el pasado miércoles 24 de diciembre en Coatzacoalcos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según primeras versiones de su detención Rafael León Segovia fue acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de Seguridad Pública.

Aunque aún la Fiscalía de Veracruz no ha revelado el porque detuvo a Rafel León Segovia, la organización de Artículo 19 señala que podría deberse a su actividad como periodista.

También la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE), pidió a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas intervenir en el caso.

¿Qué edad tiene Rafael León Segovia?

Por el momento datos personas de Rafael León Segovia no son claros por lo que su edad se desconoce ni cuál es su fecha de nacimiento.

¿Quién es su esposa Rafael León Segovia?

La vida sentimental de Rafael León Segovia es privada por lo que no se sabe quién es su esposa o si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rafael León Segovia?

Al no tener datos como la fecha de nacimiento de Rafael León Segovia no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rafael León Segovia?

No se sabe si Rafael León Segovia tiene hijos o no ya que este dato es privado.

¿Qué estudió Rafael León Segovia?

En el perfil de Facebook de Rafael León Segovia no está claro cuál es su máximo grado de estudios, pero tenía un chaleco que indica que estudió una licenciatura.

Aunque no se sabe en qué especialidad o carrera podría haber estudiado.

¿En qué ha trabajado Rafael León Segovia?

La trayectoria profesional de Rafael León Segovia ha sido larga en el periodismo, quién se ha especializado durante más de una década en la nota roja en Coatzacoalcos.

También es conocido como “Lafita León”, en el ámbito periodístico, quién también ha ejercido tomando fotografías, haciendo notas y entrevistas.

Cabe destacar que dentro de su labor periodística ha sido víctima de diferentes hechos ya que en enero de 2020, denunció un atentado en el que su vehículo fue rociado con ácido frente a su domicilio.

También en julio de 2021, reportó haber sido agredido por elementos de la policía estatal mientras cubría el desalojo de una protesta.

Ahora a finales del 2025, fue detenido por la Fiscalía de Veracruz sin que aún se sepan los cargos que se le acusan, más que la versión extraoficial de “terrorismo”.