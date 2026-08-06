Dafne Zapata Quintos estaba citada a testificar en contra de su padre, Gabriel Alejandro Zapata, por presunto abuso sexual agravado, juicio que comenzará este viernes 7 de agosto.

La madre de Dafne Zapata confirmó la audiencia y el proceso que se lleva en contra de quien era padre de la menor, aunque pidió siga el foco en el caso de su feminicidio.

Al respecto de que sea el padre de Dafne Zapata quien represente el caso, Alejandra Quintos también señaló que será removido por litigantes externos de Tamaulipas con mayor experiencia.

Dafne Zapata Quintos iba a testificar contra su padre por presunto abuso sexual

El viernes 7 de agosto iniciará el juicio en contra de Gabriel Alejandro Zapata, por el delito de violación equiparada en agravio de su hija, Dafne Zapata Quintos, hechos ocurridos en 2019.

De acuerdo con lo dado a conocer por la carpeta de investigación 056/2019, Dafne Zapata Quintos estaba citada a declarar en diligencias posteriores por el presunto abuso sexual.

El caso Dafne Zapata Quintos da un giro: iba a testificar contra su padre por presunto abuso (Captura de pantalla)

Tras el feminicidio de Dafne Zapata, la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial en Mante, Tamaulipas, tomará las declaraciones de la menor en 2019.

El nuevo representante legal de la familia, Víctor Paz Jiménez, dio a conocer que el juicio ha sido retrasado por recursos que habría presentado el padre de Dafne Zapata Quintos.

Sin embargo, Gabriel Alejandro Zapata cumplió prisión preventiva oficiosa durante dos años en Ciudad Victoria, que de resultar culpable y según sentencia, regresaría a la cárcel.

Madre de Dafne pide no revictimizar a la menor por presunto abuso sexual

Tras darse a conocer la carpeta de investigación contra el padre de la menor, la madre de Dafne Zapata Quintos pidió que no se revictimizara a su hija, ya que sólo quiere justicia.

Aclaró que no quería que se diera a conocer, ya que tampoco ha tenido ninguna relación con el padre de Dafne Zapata Quintos, más allá del proceso por presunto abuso sexual.

También confirmó que Gabriel Alejandro Zapata tenía prohibido acercarse a Dafne, por lo que su abogado agregó que no debió estar en el funeral de la menor.