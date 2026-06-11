¿Quién fue Luis Ángel López Valdez? Se trata del periodista de Veracruz que fue asesinado por sujetos armados en el municipio de Poza Rica y de quien te contamos los siguientes detalles:

¿Quién fue?

¿Qué edad tenía?

¿Estaba casado?

¿Qué signo zodiacal era?

¿Cuántos hijos tuvo?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién fue Luis Ángel López Valdez?

Luis Ángel López Valdez fue un periodista especializado en nota roja que colaboraba para distintos medios locales de Veracruz y que también participaba en labores de auxilio con Cruz Ámbar.

La madrugada del jueves 11 de junio de 2026, fue asesinado a balazos mientras transitaba sobre la avenida 20 de Noviembre de la colonia Cazones, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

Tras el asesinato de Luis Ángel López Valdez, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en la zona, mientras la Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación.

Cabe destacar que el comunicador ya había recibido amenazas relacionadas con su trabajo periodístico, por lo que contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Protestan contra violencia a periodistas (Ilse Huesca / Cuartoscuro)

¿Qué edad tenía?

La información en torno al asesinato de Luis Ángel López Valdez no hace mención sobre la fecha de nacimiento del periodista, por lo que no se sabe qué edad tenía.

¿Estaba casado?

No existen reportes oficiales ni periodísticos que confirmen si Luis Ángel López Valdez estaba casado, ya que la cobertura se ha limitado a su labor profesional.

¿Qué signo zodiacal era?

El signo zodiacal de Luis Ángel López Valdez no puede establecerse, toda vez que no se ha difundido públicamente su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo?

Tampoco se ha dado a conocer información relacionada con el entorno familiar del comunicador, motivo por el que tampoco es posible determinar si tenía hijos.

¿Qué estudió?

No hay información pública relacionada con los estudios de Luis Ángel López Valdez, ya que los reportes periodísticos se centran solo en su labor profesional.

¿En qué trabajó?

No hay datos disponibles sobre puestos de trabajo desempeñados por el comunicador más allá de su papel como periodista especializado en la fuente de nota roja en medios locales de Veracruz.

Luis Ángel López Valdez, periodista asesinado en Veracruz (Especial)

Luis Ángel López Valdez fue asesinado en Veracruz

El periodista Luis Ángel López Valdez fue atacado durante la madrugada del 11 de junio de 2026, cuando circulaba por la avenida 20 de Noviembre en la colonia Cazones de Poza Rica.

En el sitio, recibió múltiples disparos a corta distancia, lo que provocó su muerte inmediata en el sitio, hecho por el que se puso en marcha un operativo especial de seguridad en la zona.

Tras el crimen, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército reforzaron la vigilancia en Poza Rica, mientras la Fiscalía de Veracruz inició las investigaciones correspondientes.