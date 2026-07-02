La Ciudad de México (CDMX) registra récord de lluvias durante el mes de junio 2026 con una cifra histórica de precipitación.

De acuerdo con José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de CDMX, en junio 2026 cayó un acumulado mensual de 241 milímetros de lluvia.

Esta cifra supera la media histórica de precipitaciones para el mes de junio en la CDMX, la cual se encuentra fijada en 126 milímetros.

Adicional, Esparza Hernández detalló que junio 2026 superó los registros de lluvia establecidos en junio 2025, cuando en la CDMX cayó un acumulado total de 232 milímetros.

Lluvias de 2026 en CDMX superan ya a registros de 2025; estas son las alcaldías más afectadas

José Mario Esparza Hernández compartió que de manera oficial, las lluvias de 2026 en CDMX superan ya a todos los registros acumulados durante 2025.

El titular de SEGIAGUA detalló que desde el mes de marzo de 2026, cada uno de los meses ha superado el total de lluvia que se registró en el mismo periodo de tiempo en 2025.

Con esto se puede decir que el 2026 ha traído más lluvias para la Zona del Valle de México, en comparación con el año anterior.

Tan solo de enero a junio de 2025 se registró un acumulado de lluvias de 355 milímetros, mientras que durante el mismo lapso en 2026 se tuvo un total de 453 milímetros de lluvia.

Si bien las tormentas se presentaron de forma generalizada en toda la CDMX, la mayor intensidad se focalizó en las alcaldías:

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Iztapalapa

Aquí registros señalan que las precipitaciones fueron particularmente severas, registrando una mayor acumulación de agua en comparación con el resto de alcaldías.