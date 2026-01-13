Se reportó la desaparición de dos jóvenes que fueron vistas por última vez en el funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó protocolos de búsqueda para localizar a Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, de 23 años y 22 años de edad respectivamente.

Se reportó la desaparición de dos jóvenes tras haber asistido al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

Dos jóvenes fueron reportadas como desaparecidas tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz.

Desaparecen dos jóvenes tras el funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz (@asilascosasw / X )

Se tratan de las jóvenes Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz.

De acuerdo con los reportes disponibles, las jóvenes fueron vistas por última vez el 10 de enero en el cementerio Jardines de los Ángeles, ubicado sobre la carretera Poza Rica–Coatzintla, donde se realizaron los servicios funerarios de Carlos Castro.

Información de La Silla Rota Veracruz reporta que ambas jóvenes tenían una relación cercana con el periodista Carlos Castro:

Wendy Arantxa Portilla Ramos tenía una relación sentimental con el periodista

Karime Monserrat Murrieta Reséndiz era amiga cercana del periodista y de Wendy

Familiares de ambas jóvenes habrían señalado que recibieron un mensaje idéntico desde las cuentas de las dos mujeres horas después de su desaparición.

El texto decía “estamos en Tuxpan”, pero sus familiares aseguran que el texto no fue escrito por ellas y que probablemente intentaron desviar la atención sobre su paradero.

Las autoridades han señalado que hasta el momento no se ha confirmado una relación directa entre ambos casos , más allá de la coincidencia del tiempo y lugar.

Además de que no se ha podido establecer una relación directa entre el asesinato de Carlos Castro y la desaparición de las jóvenes , más allá de que se conocían.

Estas son las dos fichas de búsqueda de las jóvenes que desaparecieron tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Veracruz estos son los detalles de las jóvenes:

Wendy Arantxa Portilla Ramos mide 1.60 metros, tiene ojos café oscuro, piel blanca y cabello corto teñido de rojo.

Presenta como señas particulares un tatuaje de un dragón en el brazo derecho, una mariposa en el brazo izquierdo, flores en distintas partes del cuerpo y letras en inglés en ambas manos, además de un lunar en la mejilla derecha.

Al momento de la desaparición vestía una blusa negra de algodón con cuello redondo, pantalón de mezclilla azul, bolso color mostaza y tenis amarillos con tonos mostaza.

Desaparecen dos jóvenes tras el funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz (@asilascosasw / X )

Karime Monserrat Murrieta Reséndiz mide 1.70 metros, es de tez clara, tiene ojos café oscuro y cabello negro con fleco, vestía blusa negra de manga larga.

Tiene tatuajes detrás de ambas orejas, en ambos brazos, en ambas manos y en el torso del lado derecho.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz activó el Protocolo Alba para la localización de ambas jóvenes y mantiene abiertas diversas líneas de investigación.