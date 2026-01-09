El periodista Carlos Castro de nota policiaca fue asesinado en Poza Rica, Veracruz en un restaurante el 8 de enero, ahora Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación aclara la protección que tenía el comunicador.

Sobre este asesinato en la conferencia mañanera del pueblo del 9 de enero de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que se mantienen en coordinación con las autoridades de Veracruz para atender este caso.

De este caso se sabe que el periodista Carlos Castro quién laboraba para el medio local Código Norte, contaba con medidas de protección, pero estas le fueron retiradas en 2024.

Rosa Icela Rodríguez lamenta asesinato del periodista Carlos Castro y aclara la protección que tenía

Por este asesinato, Rosa Icela Rodríguez lamentó el hecho y aclaró porque el comunicador Carlos Castro se había quedado sin protección del mecanismo para periodistas.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, el periodista efectivamente formaba parte de este mecanismo de protección pero al salir del estado de Veracruz por abandonar su domicilio le fue retirado.

Tiempo después Carlos Castro regresó a Veracruz pero no solicitó nuevamente el mecanismo de protección.

Aunque no aclaró el porque el periodista Carlos Castro decidió abandonar su domicilio en Veracruz o si ya contaba con amenazas previas a su asesinato en Poza Rica.

“Primero lamentar el hecho del asesinato de este periodista. Decir que efectivamente esta persona tenía en el 2024 medidas de protección parte del mecanismo estatal de protección a periodistas. Él abandonó las medidas, digamos porque se fue del Estado, digamos abandonó las medidas, abandonó su domicilio, se fue un tiempo y regresó y ya no hubo una solicitud sobre eso, eso es lo que nos informan por parte del Estado" Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Posteriormente, Rosa Icela Rodríguez aseguró que las autoridades correspondientes y del mecanismo estatal y federal de protección a periodistas se mantienen en coordinación con la familia y compañeros de Carlos Castro para la investigación de este delito y prometió que no haya impunidad.

“El mecanismo estatal y ahora federal están en coordinación con la familia, sus compañeros para la investigación para que no haya impunidad” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició una carpeta de investigación en torno a este asesinato de Carlos Castro al norte de la entidad.