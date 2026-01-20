Reportes señalan la desaparición de cuatro adolescentes de la Casa Hogar del Niño Jesús en Querétaro.

Las autoridades estatales confirmaron la desaparición de cuatro adolescentes que pertenecían a un orfanato.

Reportan desaparición de cuatro adolescentes de la Casa Hogar del Niño Jesús en Querétaro

Desde el pasado jueves 15 de enero, se reportó la desaparición de cuatro adolescentes de la Casa Hogar del Niño Jesús en Querétaro:

Carmen Esmeralda de 14 años de edad

Airam Joseline, de 16 años de edad

Marjorie de 16 años de edad

Citlali de 17 años de edad

Las fichas de búsqueda de las adolescentes fueron emitidas por las Fiscalía hasta el sábado 17 de enero, después de realizar las indagatorias previas.

Desaparecen cuatro adolescentes de la Casa Hogar del Niño Jesús en Querétaro (Fiscalía General de Querétaro)

De acuerdo con los reportes, las cuatro adolescentes escaparon el 15 de enero. Se encontraron en la plaza comercial Paseo Querétaro en la colonia La Purísima.

Alrededor de las 13:00 horas, las adolescentes fueron captadas por última vez a través de cámaras de videovigilancia.

Luego de darse informarse a las autoridades de la situación, se emitió la Alerta Amber con sus fechas de búsqueda.

Adolescentes de la Casa Hogar del Niño Jesús en Querétaro habrían escapado por malos tratos

Las adolescentes de la Casa Hogar del Niño Jesús en Querétaro habrían escapado por malos tratos, de acuerdo con una versión que circula.

Pese a esto, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha confirmado dicha versión y aseguró se mantienen abiertas todas la líneas de investigación.

Además, la fiscalía estatal detalló que se mantiene coordinada con las autoridades para localizar a las adolescentes.