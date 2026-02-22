Una riña entre las barras de Racing Veracruz y Club Celaya dejó un muerto y varios heridos la noche del sábado 21 de febrero en Boca del Río, Veracruz.

Los hechos ocurrieron tras el encuentro correspondiente a la Jornada 20 de la temporada 2025-2026 de la Serie A de la Liga Premier, en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que aficionados de ambos equipos protagonizan una pelea campal al término del partido.

🚨Una riña entre porras del Racing de Veracruz y del Club Celaya dejó al menos una persona muerta y varios heridos en Boca del Río



La alcaldesa Maryjose Gamboa confirmó el fallecimiento y expresó condolencias a la familia del aficionadopic.twitter.com/2332mJc7C7 — Azucena Uresti (@azucenau) February 22, 2026

Alcaldesa de Boca del Río lamenta muerte tras riña entre barras de Racing Veracruz y Club Celaya

La alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del aficionado, identificado como Carlos Alberto Ortiz Ortega.

La presidenta municipal aseguró que no habrá impunidad y que los responsables serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, afirmó que su administración reforzará medidas para evitar que hechos de violencia como este vuelvan a repetirse en el municipio.

Posicionamientos por riña entre barras de Racing Veracruz y Club Celaya (Especial)

Liga Premier revisará protocolos tras muerte de aficionado en partido de Racing Veracruz y Club Celaya

La Liga Premier informó que revisará los protocolos de seguridad implementados durante el partido entre Racing Veracruz y Club Celaya.

A través de un posicionamiento oficial, la liga señaló que mantiene comunicación directa con ambos clubes y que colaborará con las autoridades locales proporcionando información y material audiovisual que contribuya al esclarecimiento de los hechos y al deslinde de responsabilidades.

Además, anunció una investigación interna exhaustiva para evaluar las medidas de seguridad aplicadas en el encuentro y determinar posibles sanciones.

La organización también convocará a una reunión extraordinaria con los clubes afiliados para reforzar los protocolos en los distintos estados y prevenir nuevos episodios de violencia en los estadios.

El otro saldo tras riña entre barras del Racing Veracruz y Club Celaya

Christian Ríos, presidente del Club Celaya FC, dio a conocer un primer saldo preliminar tras la riña: seis personas lesionadas, además del fallecido.

Uno de los heridos fue identificado como Juan Daniel Barrera Gara, quien permanece hospitalizado.

En un primer momento no se confirmó su estado de salud; sin embargo, se informó que todos los lesionados reciben atención médica.

El directivo adelantó que visitaría al aficionado hospitalizado y condenó los actos de violencia registrados durante el encuentro.

Christian Ríos | Presidente del Club Celaya FC acaba de dar pormenores de lo sucedido en Boca del Río, donde una persona perdió la vida. El finado respondía en vida al nombre de Carlos Alberto Ortiz Ortega, de treinta y tres años (QEPD)@laaficion | @mediotiempo pic.twitter.com/0zgZernCJQ — Paco Vela (@pacovela) February 22, 2026

Aficionados critican a Racing Veracruz por falta de posicionamiento

Tras los hechos, usuarios en redes sociales expresaron su indignación contra Racing Veracruz debido a que el club presumió su victoria 4-0 frente a Club Celaya , pero no emitió un posicionamiento sobre la riña que dejó un muerto.

Hasta el momento, el equipo no ha publicado un comunicado oficial sobre lo ocurrido en Boca del Río.