Carlos Castro, periodista protegido, fue asesinado en Veracruz

La noche del jueves 8 de enero de 2026, se reportó el asesinato del periodista protegido Carlos Castro en el estado de Veracruz.

De acuerdo con los reportes, el periodista Carlos Castro, quien se especializaba en nota roja, fue víctima de un ataque a balazos al interior de un restaurante ubicado en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Este jueves se dio a conocer que el periodista Carlos Castro fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, pese a que contaba con medidas de protección.

Carlos Castro se encontraba al interior de un restaurante propiedad de su familia, cuando de pronto fue sorprendido por al menos dos sujetos armados quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores bajaron del vehículo y dispararon en diversas ocasiones en su contra, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

Periodistas señalaron que Carlos Castro contaba con medidas de protección por la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP), las cuales le habían sido otorgadas desde 2024.

Lo anterior, debido a que este periodista recibió diversas amenazas derivadas de su labor informativa en la nota roja. Inclusive amigos de Carlos Castro aseguraron que en ocasiones anterior se habría visto obligado a salir del municipio de Poza Rica durante los últimos meses por razones de seguridad.

Luego del ataque, testigos solicitaron ayuda de las autoridades, quienes acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad.

Asimismo, paramédicos se dieron sitia tras la agresión armada, sin embargo, a su arribo, confirmaron que Carlos Castro ya había muerto pues no presentaba signos vitales.

En respuesta a los hechos, autoridades estatales y municipales implementaron un amplio operativo con el objetivo de localizar a los responsables del asesinato de Carlos Castro.

Se espera que la Fiscalía de Veracruz realice las investigaciones correspondientes, a la espera de conocer cuáles eran las medidas de protección con las que contaba el periodista.