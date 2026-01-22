El periodista Ernesto Martínez, quien se desempeña como reportero para el medio Los Noticieristas, denunció que fue víctima de agresiones por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con el testimonio de Ernesto Martínez, las agresiones tuvieron lugar en la autopista Culiacán–Mazatlán cuando se dirigía a cubrir el resultado de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y criminales.

Periodista Ernesto Martínez sufrió agresiones de la SSP en Sinaloa; Artículo 19 exige respeto

A través de un video grabado con su celular, el periodista Ernesto Martínez compartió el momento en el que fue víctima de agresiones por agentes de la SSP en Sinaloa.

Martínez detalló que fue el 19 de enero de 2026 cuando, a bordo de un vehículo debidamente identificado como prensa, fue detenido por los elementos cuando cubría la muerte de una persona tras un enfrentamiento entre policías y civiles armados.

Periodista Ernesto Martínez denuncia agresiones de la SSP en Sinaloa (Especial)

El video muestra el momento en el que los agentes de la SSP le piden que se detenga golpeando su vehículo, aumentando las agresiones tras notar que se encontraba grabando.

Al detenerse, los elementos de la SSP abrieron con violencia el vehículo y sometieron a Ernesto Martínez para bajarlo de su unidad.

Como resultado de ello, el periodista terminó con golpes en el cuello y otras partes del cuerpo, además de que rompieron su chaleco de trabajo y le exigieron que entregara su celular.

Ernesto Martínez añadió que los agentes de la SSP de Sinaloa amenazaron con ir por él “a su casa”, sin que le detallaran el motivo por el cual había sido detenido.

Artículo 19 exige a SSP de Sinaloa velar por la seguridad de los periodistas tras agresión a Ernesto Martínez

Luego de darse a conocer la agresión a Ernesto Martínez, la organización Artículo 19 exigió a SSP de Sinaloa velar por la seguridad y respetar los derechos de los periodistas .

Para este fin, Artículo 19 instó a la SSP capacitar a sus elementos para que garanticen el respeto a la libertad de prensa.

Asimismo, la organización instó a la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos de Sinaloa que lleve a cabo una investigación exhaustiva en relación a delitos cometidos contra la libertad de expresión contra Ernesto Martínez para deslinar responsabilidades.