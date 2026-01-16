En redes sociales comenzó a circular un video que mostraría los momentos previos al asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

La grabación habría sido realizada presuntamente por los sicarios que perpetraron el crimen.

El comunicador, dedicado a la cobertura de la fuente policial, fue asesinado el pasado 8 de enero al interior de un restaurante ubicado en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica.

Video muestra cómo sicarios buscan y atacan al periodista Carlos Castro

De acuerdo con el material difundido en redes, el video muestra a sujetos armados a bordo de un vehículo en movimiento, quienes recorren la zona con la intención de localizar al periodista. Una vez que lo identifican, ingresan a un establecimiento de tacos y disparan en múltiples ocasiones.

En la grabación se escuchan frases como: “Está dentro de los tacos. Ya vamos a entrar”. Posteriormente, los agresores descienden rápidamente del vehículo. En ese momento, la imagen se desenfoca, aunque se alcanza a percibir el ingreso al restaurante.

Segundos después, el video recupera el enfoque y se observa a dos hombres vestidos de negro realizando varios disparos, lo que correspondería al ataque directo contra el comunicador.

Así fueron los minutos de tensión antes del asesinato del periodista Carlos Castro

El material audiovisual también refleja los momentos de tensión que vivían los presuntos sicarios mientras intentaban ubicar a Carlos Castro, de quien, según se aprecia en el video, tenían la orden de asesinar.

La difusión de estas imágenes ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, debido a la crudeza del contenido y al contexto de violencia contra periodistas en Veracruz.

video previo al asesinato del periodista Carlos Castro (Especial)

Autoridades de Veracruz no se han pronunciado sobre el video del asesinato de Carlos Castro

Hasta el momento, las autoridades de Veracruz no han emitido ninguna postura oficial respecto al video que circula en redes sociales y que documentaría los minutos previos al asesinato del periodista.

Tampoco se ha confirmado el origen de la grabación, ni quién o con qué objetivo fue difundida públicamente.

Carlos Castro ya no contaba con medidas de protección cuando fue asesinado

Tras el asesinato, se dio a conocer que Carlos Castro ya no estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas del Gobierno.

La razón se debe a que según la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el comunicador había salido de su domicilio en Veracruz y, al regresar, no solicitó nuevamente su reincorporación al mecanismo, lo que derivó en una suspensión temporal de las medidas de protección.