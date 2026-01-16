La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas dio a conocer que en Poza Rica, Veracruz, hay al menos 25 expedientes de protección para comunicadores ante el asesinato de Carlos Castro.

El jueves 8 de enero fue asesinado Carlos Castro en la colonia Cazones, en Poza Rica, pese a medidas de protección debido a diversas amenazas que derivaron de su trabajo.

Hay 25 expedientes activos de protección a periodistas en Poza Rica, Veracruz

En conferencia de prensa el miércoles 14 de enero, la CEAPP dio a conocer que en Poza Rica hay 25 expedientes activos para la protección de periodistas, ante riesgos de diferentes niveles.

Sin revelar nombres, el secretario de la CEAPP, Tulio Moreno Alvarado señaló que varios periodistas ya cuentan con protección; sin embargo, se analiza el resto para cada situación de riesgo.

Conferencia de la CEAPP (Captura de pantalla)

Asimismo, diversos periodistas señalaron que han sido víctimas de amenazas por su labor periodístico, lo cual resaltó Jorge Faibre de MVS Noticias en entrevista con Pamela Cerdeira.

Al respecto, aseguró que al menos 89 periodistas de Veracruz solicitaron medidas de protección, pero señalan que el mecanismo no es adecuado y no hay garantías para ejercer el periodismo en el estado.

Periodistas de Tuxpan ya no cubrirán nota roja tras asesinato de Carlos Castro

La conferencia tuvo lugar tras el asesinato de Carlos Castro, que al respecto, la CEAPP señaló que no cuentan con acceso para su expediente ni a la carpeta de investigación.

Sin embargo, el asesinato de Carlos Castro también derivó en que los periodistas de Tuxpan dejen de cubrir la nota roja, tal como se informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Los periodistas de Tuxpan han decidido cubrir sólo información general o en su caso, dejar Veracruz, aunque la situación se ha visto desde hace meses ante el aumento de violencia en el estado.

Esto derivado de que la CEAPP no han presentado un esquema de medidas concretas para mantener seguros a los periodistas, por lo que los asistentes rechazaron el actuar de la comisión.