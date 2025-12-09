Reporteros Sin Fronteras presenta la lista completa de periodistas asesinados en México en 2025 siendo 9 las víctimas.

Por otra parte, también te mostramos los periodistas desaparecidos en México en 2025.

Periodistas asesinados en México en 2025, según Reporteros Sin Fronteras

Han sido al menos 9 los periodistas que han sido víctimas de asesinato en México en 2025, siendo estas sus identidades:

Cayetano de Jesús Guerrero de Global México asesinado el 17 de enero de 2025

Kristian Uriel Martínez Zavala de El Sinaloense MX asesinado el 2 de marzo de 2025

Raúl Irán Villarreal Belmont de Observatorio Ciudadano asesinado el 14 de marzo de 2025

José Carlos González Herrera de El Guerrero Opinión Ciudadana asesinado el 15 mayo de 2025

Salomón Ordoñez Miranda de Shalom Cuetzalan Producciones asesinado el 23 de junio de 2025

Ángel Sevilla de Noticias 644 asesinado el 7 de julio de 2025

Melvin García de Mayra asesinado el 8 de julio de 2025

Ronald Paz Pero de NotiExpress Paz Pedro asesinado el 9 de julio de 2025

Miguel Beltrán Martínez de La Gazzeta.Dgo asesinado el 25 de octubre de 2025

Estos son los estados de donde provenian los periodistas asesinados:

Cayetano de Jesús Guerrero - Estado de México

Kristian Uriel Martínez Zavala -Guanajuato

Raúl Irán Villarreal Belmont -Guanajuato

José Carlos González Herrera -Guerrero

Salomón Ordoñez Miranda -Puebla

Ángel Sevilla -Sonora

Melvin García -Quintana Roo

Ronald Paz Pero -Guerrero

Miguel Beltrán Martínez-Durango

Periodistas desaparecidos en México, según Reporteros Sin Fronteras

Son 28 los periodistas que han sido reportados como desaparecidos en México con reportes desde 1989 a 2023:

Adela Jazmín Alcaráz López de Canal 12 y CNL Noticias

Agustín Silva Vázquez de El Sol del Istmo

Cuauhtémoc Ornelas Campos de Alcance

Evaristo Ortega Zárate de Espacio

Federico Manuel García de Punto Crítico

Gamaliel López de TV Azteca Noreste

Gerardo Paredes de TV Azteca Noreste

Guillermo Martínez Alvarado de Metro Noticias

Jesús Mejía Lechuga de Noticiero A Primera Hora

Jorge Lotozín Central de Confidencial

José Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial

José Antonio García Apac de Ecos de la Cuenca

Juan Carlos Hinojosa Viveros de La de 8News

Manuel Figueroa Fonseca Hernández de El Mañanero de Acayucan

Marco Antonio López de Novedades

Mario Alberto Crespo Ayón de UNO TV

Martín Heredia Sánchez de El Sol del Centro

María Esther Aguilar Cansimbe de El Diario de Zamora

Mauricio Estrada Zamora de La Opinión de Apatzingán

Miguel Morales Estrada de El Diario de Poza Rica

Miguel Ángel Domínguez Zamora de El Mañana de Reynosa

Pablo Felipe Romero de radio FM 105.3 y El Vigía

Rafael Ortiz Martínez de El Zócalo

Ramón Ángeles Zalpa de Cambio de Michoacán

Roberto Carlos Flores Mendoza de Chiapas Denuncia Ya

Rodolfo Rincón Taracena de Tabasco Hoy

Sergio Landa Rosado de Diario Cardel

Zane Plemmons freelance

Estos fueron los años en que los periodistas desaparecieron en México: