Reporteros Sin Fronteras presenta la lista completa de periodistas asesinados en México en 2025 siendo 9 las víctimas.
Por otra parte, también te mostramos los periodistas desaparecidos en México en 2025.
Periodistas asesinados en México en 2025, según Reporteros Sin Fronteras
Han sido al menos 9 los periodistas que han sido víctimas de asesinato en México en 2025, siendo estas sus identidades:
- Cayetano de Jesús Guerrero de Global México asesinado el 17 de enero de 2025
- Kristian Uriel Martínez Zavala de El Sinaloense MX asesinado el 2 de marzo de 2025
- Raúl Irán Villarreal Belmont de Observatorio Ciudadano asesinado el 14 de marzo de 2025
- José Carlos González Herrera de El Guerrero Opinión Ciudadana asesinado el 15 mayo de 2025
- Salomón Ordoñez Miranda de Shalom Cuetzalan Producciones asesinado el 23 de junio de 2025
- Ángel Sevilla de Noticias 644 asesinado el 7 de julio de 2025
- Melvin García de Mayra asesinado el 8 de julio de 2025
- Ronald Paz Pero de NotiExpress Paz Pedro asesinado el 9 de julio de 2025
- Miguel Beltrán Martínez de La Gazzeta.Dgo asesinado el 25 de octubre de 2025
Estos son los estados de donde provenian los periodistas asesinados:
- Cayetano de Jesús Guerrero - Estado de México
- Kristian Uriel Martínez Zavala -Guanajuato
- Raúl Irán Villarreal Belmont -Guanajuato
- José Carlos González Herrera -Guerrero
- Salomón Ordoñez Miranda -Puebla
- Ángel Sevilla -Sonora
- Melvin García -Quintana Roo
- Ronald Paz Pero -Guerrero
- Miguel Beltrán Martínez-Durango
Periodistas desaparecidos en México, según Reporteros Sin Fronteras
Son 28 los periodistas que han sido reportados como desaparecidos en México con reportes desde 1989 a 2023:
- Adela Jazmín Alcaráz López de Canal 12 y CNL Noticias
- Agustín Silva Vázquez de El Sol del Istmo
- Cuauhtémoc Ornelas Campos de Alcance
- Evaristo Ortega Zárate de Espacio
- Federico Manuel García de Punto Crítico
- Gamaliel López de TV Azteca Noreste
- Gerardo Paredes de TV Azteca Noreste
- Guillermo Martínez Alvarado de Metro Noticias
- Jesús Mejía Lechuga de Noticiero A Primera Hora
- Jorge Lotozín Central de Confidencial
- José Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial
- José Antonio García Apac de Ecos de la Cuenca
- Juan Carlos Hinojosa Viveros de La de 8News
- Manuel Figueroa Fonseca Hernández de El Mañanero de Acayucan
- Marco Antonio López de Novedades
- Mario Alberto Crespo Ayón de UNO TV
- Martín Heredia Sánchez de El Sol del Centro
- María Esther Aguilar Cansimbe de El Diario de Zamora
- Mauricio Estrada Zamora de La Opinión de Apatzingán
- Miguel Morales Estrada de El Diario de Poza Rica
- Miguel Ángel Domínguez Zamora de El Mañana de Reynosa
- Pablo Felipe Romero de radio FM 105.3 y El Vigía
- Rafael Ortiz Martínez de El Zócalo
- Ramón Ángeles Zalpa de Cambio de Michoacán
- Roberto Carlos Flores Mendoza de Chiapas Denuncia Ya
- Rodolfo Rincón Taracena de Tabasco Hoy
- Sergio Landa Rosado de Diario Cardel
- Zane Plemmons freelance
Estos fueron los años en que los periodistas desaparecieron en México:
- Adela Jazmín Alcaráz López en 2012
- Agustín Silva Vázquez en 2018
- Cuauhtémoc Ornelas Campos en 1995
- Evaristo Ortega Zárate en 2010
- Federico Manuel García en 2012
- Gamaliel López en 2007
- Gerardo Paredes en 2007
- Guillermo Martínez Alvarado en 2010
- Jesús Mejía Lechuga en 2003
- Jorge Lotozín Central en 2021
- José Alfredo Jiménez Mota en 2005
- José Antonio García Apac en 2006
- Juan Carlos Hinojosa en 2023
- Manuel Figueroa Fonseca Hernández en 2011
- Marco Antonio López en 2011
- Mario Alberto Crespo Ayón en 2014
- Martín Heredia Sánchez en 1989
- María Esther Aguilar Cansimbe en 2009
- Mauricio Estrada Zamora en 2008
- Miguel Morales Estrada en 2012
- Miguel Ángel Domínguez Zamora en 2010
- Pablo Felipe Romero en 2021
- Rafael Ortiz Martínez en 2006
- Ramón Ángeles Zalpa en 2010
- Roberto Carlos Flores Mendoza en 2022
- Rodolfo Rincón Taracena en 2007
- Sergio Landa Rosado en 2013
- Zane Plemmons en 2012