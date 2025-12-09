Reporteros Sin Fronteras presenta la lista completa de periodistas asesinados en México en 2025 siendo 9 las víctimas.

Por otra parte, también te mostramos los periodistas desaparecidos en México en 2025.

Periodistas asesinados en México en 2025, según Reporteros Sin Fronteras

Han sido al menos 9 los periodistas que han sido víctimas de asesinato en México en 2025, siendo estas sus identidades:

  • Cayetano de Jesús Guerrero de Global México asesinado el 17 de enero de 2025
  • Kristian Uriel Martínez Zavala de El Sinaloense MX asesinado el 2 de marzo de 2025
  • Raúl Irán Villarreal Belmont de Observatorio Ciudadano asesinado el 14 de marzo de 2025
  • José Carlos González Herrera de El Guerrero Opinión Ciudadana asesinado el 15 mayo de 2025
  • Salomón Ordoñez Miranda de Shalom Cuetzalan Producciones asesinado el 23 de junio de 2025
  • Ángel Sevilla de Noticias 644 asesinado el 7 de julio de 2025
  • Melvin García de Mayra asesinado el 8 de julio de 2025
  • Ronald Paz Pero de NotiExpress Paz Pedro asesinado el 9 de julio de 2025
  • Miguel Beltrán Martínez de La Gazzeta.Dgo asesinado el 25 de octubre de 2025

Estos son los estados de donde provenian los periodistas asesinados:

  • Cayetano de Jesús Guerrero - Estado de México
  • Kristian Uriel Martínez Zavala -Guanajuato
  • Raúl Irán Villarreal Belmont -Guanajuato
  • José Carlos González Herrera -Guerrero
  • Salomón Ordoñez Miranda -Puebla
  • Ángel Sevilla -Sonora
  • Melvin García -Quintana Roo
  • Ronald Paz Pero -Guerrero
  • Miguel Beltrán Martínez-Durango

Periodistas desaparecidos en México, según Reporteros Sin Fronteras

Son 28 los periodistas que han sido reportados como desaparecidos en México con reportes desde 1989 a 2023:

  • Adela Jazmín Alcaráz López de Canal 12 y CNL Noticias
  • Agustín Silva Vázquez de El Sol del Istmo
  • Cuauhtémoc Ornelas Campos de Alcance
  • Evaristo Ortega Zárate de Espacio
  • Federico Manuel García de Punto Crítico
  • Gamaliel López de TV Azteca Noreste
  • Gerardo Paredes de TV Azteca Noreste
  • Guillermo Martínez Alvarado de Metro Noticias
  • Jesús Mejía Lechuga de Noticiero A Primera Hora
  • Jorge Lotozín Central de Confidencial
  • José Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial
  • José Antonio García Apac de Ecos de la Cuenca
  • Juan Carlos Hinojosa Viveros de La de 8News
  • Manuel Figueroa Fonseca Hernández de El Mañanero de Acayucan
  • Marco Antonio López de Novedades
  • Mario Alberto Crespo Ayón de UNO TV
  • Martín Heredia Sánchez de El Sol del Centro
  • María Esther Aguilar Cansimbe de El Diario de Zamora
  • Mauricio Estrada Zamora de La Opinión de Apatzingán
  • Miguel Morales Estrada de El Diario de Poza Rica
  • Miguel Ángel Domínguez Zamora de El Mañana de Reynosa
  • Pablo Felipe Romero de radio FM 105.3 y El Vigía
  • Rafael Ortiz Martínez de El Zócalo
  • Ramón Ángeles Zalpa de Cambio de Michoacán
  • Roberto Carlos Flores Mendoza de Chiapas Denuncia Ya
  • Rodolfo Rincón Taracena de Tabasco Hoy
  • Sergio Landa Rosado de Diario Cardel
  • Zane Plemmons freelance

Estos fueron los años en que los periodistas desaparecieron en México:

  • Adela Jazmín Alcaráz López en 2012
  • Agustín Silva Vázquez en 2018
  • Cuauhtémoc Ornelas Campos en 1995
  • Evaristo Ortega Zárate en 2010
  • Federico Manuel García en 2012
  • Gamaliel López en 2007
  • Gerardo Paredes en 2007
  • Guillermo Martínez Alvarado en 2010
  • Jesús Mejía Lechuga en 2003
  • Jorge Lotozín Central en 2021
  • José Alfredo Jiménez Mota en 2005
  • José Antonio García Apac en 2006
  • Juan Carlos Hinojosa en 2023
  • Manuel Figueroa Fonseca Hernández en 2011
  • Marco Antonio López en 2011
  • Mario Alberto Crespo Ayón en 2014
  • Martín Heredia Sánchez en 1989
  • María Esther Aguilar Cansimbe en 2009
  • Mauricio Estrada Zamora en 2008
  • Miguel Morales Estrada en 2012
  • Miguel Ángel Domínguez Zamora en 2010
  • Pablo Felipe Romero en 2021
  • Rafael Ortiz Martínez en 2006
  • Ramón Ángeles Zalpa en 2010
  • Roberto Carlos Flores Mendoza en 2022
  • Rodolfo Rincón Taracena en 2007
  • Sergio Landa Rosado en 2013
  • Zane Plemmons en 2012