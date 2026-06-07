Olinia 1 fue presentado al público mexicano este domingo 7 de junio de 2026, durante un evento en el que se reveló el precio base del primer auto eléctrico de fabricación nacional.

“Olinia Uno estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los 150 mil pesos, IVA incluido. La diferencia en el precio dependerá del equipamiento de cada versión” Roberto Capuano, responsable del proyecto Olinia

El precio inicial de 150 mil pesos con Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue dado a conocer durante la presentación pública del primer modelo de Olinia, un vehículo que busca convertirse en una alternativa de movilidad eléctrica accesible para los mexicanos.

Durante el evento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condujo el prototipo de Olinia 1 hasta la tarima principal donde se realizó la exhibición oficial del primer automóvil eléctrico desarrollado en el país.

Olinia 1 podría cambiar de precio; esta es la razón

De acuerdo con Roberto Capuano, el precio base de Olinia 1 podría variar dependiendo del equipamiento y las características de cada versión disponible para los consumidores mexicanos.

Hasta el momento, el proyecto Olinia contempla tres modelos enfocados en distintos segmentos de movilidad:

Movilidad personal

Movilidad de barrio

Movilidad de entrega de última milla

Por esta razón, cada versión podría contar con un precio diferente. Anteriormente, las estimaciones del proyecto señalaban que los vehículos Olinia tendrían un rango de precio de entre 90 mil y 150 mil pesos.

¿Cuándo saldrá a la venta el auto eléctrico Olinia en México?

Durante la misma presentación, Roberto Capuano adelantó que el lanzamiento comercial de Olinia está previsto para el verano de 2027.

Sin embargo, todavía no se ha informado una fecha exacta para el inicio de las ventas ni el calendario oficial de comercialización del primer automóvil eléctrico mexicano.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el esquema de venta, la red de distribución o los posibles planes de financiamiento que podrían ofrecerse a las familias mexicanas interesadas en adquirir uno de estos vehículos eléctricos nacionales.