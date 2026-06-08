Alejandro Moreno, conocido como Alito Moreno, aseguró que el PRI ganó 16 de 16 diputaciones locales que se votaron este domingo 7 de junio en Coahuila.

De acuerdo con el presidente nacional del PRI, los resultados son la muestra del respaldo de la ciudadanía de Coahuila.

“Esta victoria es de todos los priistas, de su trabajo, de su lealtad y de su carácter. Demostraron que cuando el PRI se organiza, no hay quien lo detenga” Alejandro Moreno

Sin embargo, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aseguró que Alito Moreno anunció el triunfo pese a no tener los datos del cómputo porque “no sabe vivir en democracia”.

PRI ganó en Coahuila, asegura Alito Moreno

Alito Moreno aseguró que el PRI ganó las 16 diputaciones locales que se disputaron en la jornada electoral del 7 de junio en Coahuila.

El dirigente nacional celebró además que las elecciones se desarrollaran en un ambiente de tranquilidad y participación.

Asimismo, aseguró que la jornada tranquila fue gracias a la confianza de los electores en el PRI, así como a la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Además, señaló que estos resultados fortalecen al priismo en el marco de las elecciones 2027 y colocan al PRI como la principal fuerza opositora de México.

“En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad” Alejandro Moreno

“Somos la mejor opción” rumbo a elecciones 2027, asegura Alito Moreno

Por otra parte, Alito Moreno aseguró que los resultados de esta elección son la muestra de que el PRI es “la mejor opción” rumbo al 2027.

“¡Somos la verdadera opción de la oposición! Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria” Alejandro Moreno

Asimismo, aseguró que el próximo 6 de junio se hará “el milagro mexicano” para sacar a Morena del gobierno.

Alito Moreno sostuvo además que este resultado electoral fortalece al PRI de cara a las elecciones 2027 y reiteró que buscarán consolidarse como la principal fuerza opositora a nivel nacional.

Ariadna Montiel asegura que el PRI tiene miedo por denuncias en Coahuila

Por su parte, Ariadna Montiel aseguró que Alejandro Moreno no tiene forma de saber quién ganó las elecciones a las 6 de la tarde, momento en el que las casillas de Coahuila cerraron.

Sin embargo, hizo dicho anuncio porque tiene miedo ante las denuncias hechas por Morena por la presunta compra de votos en la jornada electoral del 7 de junio.