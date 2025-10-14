¿Quién es Adanely Rodríguez? Se trata de la alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz, que protagonizó un incómodo momento cuando damnificados por las lluvias la corrieron de las áreas afectadas.

Así se muestra en un video que circula en redes sociales, en el que se aprecian los momentos en los que vecinos la corrieron a gritos y reclamos por ir a “tomarse fotos”.

¿Quién es Adanely Rodríguez?

Adanely Rodríguez es la alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz, que obtuvo el cargo luego de alzarse con el triunfo en la elección municipal tras el recuento ordenado por el Tribunal Electoral Estatal.

De acuerdo con la resolución del órgano estatal, Adanely Rodríguez logró la victoria debido a que se constató que superó con 519 votos al candidato de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera.

Adanely Rodríguez (Adanely Rodriguez/Facebook)

La Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmó el triunfo de Adanely Rodríguez el 8 de octubre, validando su constancia como alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz para el periodo 2026–2029.

La diferencia mínima entre candidaturas generó tensión postelectoral, con impugnaciones agotadas por Movimiento Ciudadano, mientras Adanely Rodríguez recibió respaldo oficial como alcaldesa electa.

Ante ello, será hasta el próximo 1 de enero del 2026 cuando tome posesión como alcaldesa de Poza Rica, Veracruz, tal cual se establece en el calendario oficial de la entidad.

¿Cuántos años tiene Adanely Rodríguez?

Adanely Rodríguez, la alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz, nació un 21 de noviembre de 1993; actualmente tiene 31 años de edad.

Adanely Rodríguez (Adanely Rodriguez/Facebook)

¿Quién es el esposo de Adanely Rodríguez?

No se cuenta con información relacionada con el entorno familiar y personal de Adanely Rodríguez.

Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica (Adanely Rodriguez /Facebook)

¿Qué estudió Adanely Rodríguez?

En cuanto a la formación académica que ha desarrollado la alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz, la información de consulta pública refiere que estudió lo siguiente:

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas

Maestría en Administración Pública en curso

Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica (Adanely Rodriguez /Facebook)

¿En qué ha trabajado Adanely Rodríguez?

En el tema de la experiencia laboral, la información disponible en fuentes como reportes periodísticos indica que Adanely Rodríguez ha trabajado en estos puestos:

Diputada local por el Distrito V de Poza Rica, Veracruz

Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Poza Rica

Delegada de Morena en el V Distrito de Poza Rica

Candidata propietaria a diputada local por la coalición Sigamos Haciendo Historia

Adanely Rodríguez (Adanely Rodriguez/Facebook)

Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz, fue corrida por damnificados de lluvias

El 12 de octubre, Adanely Rodríguez fue corrida por vecinos damnificados de la colonia Manuel Ávila Camacho, durante un recorrido informal en Poza Rica, Veracruz tras las lluvias e inundaciones.

Los pobladores gritaron consignas, mostraron pancartas y exigieron que la alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz se retirara, acusándola de oportunismo y abandono institucional.

Elementos de seguridad la escoltaron entre reclamos y el momento fue grabado en video en el que se pueden escuchar los reclamos y críticas que se lanzaron en contra de la alcaldesa electa.

El recorrido no fue convocado oficialmente y ocurrió en una zona afectada por el río Cazones, con viviendas dañadas y familias incomunicadas, según testimonios locales en Poza Rica, Veracruz.