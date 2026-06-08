Más de mil 780 elementos participarán en el operativo de seguridad que se desplegará durante el partido de fútbol entre las selecciones de Perú y España, que se llevará a cabo en el estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de asistentes, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros.

El dispositivo contempla acciones coordinadas antes, durante y después del encuentro, con la participación de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla, la Policía Auxiliar y empresas de seguridad privada.

Puebla despliega operativo especial para el partido entre Perú y España

Para reforzar las labores preventivas, las corporaciones contarán con cinco vehículos blindados, cuatro centros de mando móviles conectados al C5i, tres torres de videovigilancia y un helicóptero de la Policía Estatal, que permitirá supervisar desde el aire el desarrollo del operativo en tierra.

Asimismo, se mantendrá una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, Protección Civil, servicios de emergencia y un Juez Cívico, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier incidente o solicitud ciudadana.

Como parte de las acciones de vigilancia, las fuerzas de seguridad también brindarán apoyo al personal de Normatividad para evitar cobros irregulares en los estacionamientos del estadio Cuauhtémoc.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención y seguridad en eventos internacionales, con el fin de preservar el orden público y salvaguardar la integridad de las y los asistentes.