Atacan con explosivos camioneta del periodista Víctor Badillo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; el momento quedó registrado en video.

De acuerdo con la información disponible, afortunadamente el suceso no pasó a mayores y ninguna persona resultó lesionada.

Así fue el ataque con explosivos a la camioneta del periodista Víctor Badillo en Nuevo León

Víctor Eduardo Badillo Guerrero, Director General del medio digital Sinpelos.mx, fue víctima de un atentado a su camioneta afuera de las instalaciones de su medio de comunicación en Nuevo León .

Atacan con explosivos camioneta de periodista en Nuevo León (@article19mxca / X )

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del pasado lunes 23 de febrero, alrededor de las 23:30 horas.

De acuerdo con un video difundido, dos sujetos desconocidos se acercaron a la camioneta de Víctor Badillo, que se encontraba estacionada afuera del estudio de grabación del periodista.

Los hombres -que usaban cascos de motocicleta para evitar ser identificados- arrojaron artefactos explosivos al frente del vehículo.

Posteriormente salieron corriendo del lugar y en las imágenes no se muestran si habían más personas involucradas.

Víctor Badillo reveló a ARTICLE 19 que el sistema de seguridad del vehículo, incluyendo un recubrimiento de teflón, mitigó la propagación del fuego.

Esto evitó que el fuego se extendiera y que causaran más afectaciones.

Víctor Badillo se encontraba transmitiendo su programa en vivo, por lo que no había nadie dentro de la camioneta.

Pese a los cascos se habría logrado captar la identidad de los agresores y horas después las autoridades informaron a Víctor Badillo sobre la detención de al menos una persona en San Nicolás.

Las autoridades habrían realizados cateos en los que se habían asegurado prendas que presuntamente habían sido utilizadas durante el ataque a la camioneta de Víctor Badillo.

México fue el tercer país del mundo con más periodistas asesinados

Ataque a Víctor Badillo vuelve a poner en el ojo del huracán situación que viven los periodistas en México

De acuerdo con datos proporcionados por el Comité para la Protección de los Periodistas en 2025 México fue el tercer país del mundo con más periodistas asesinados:

Con seis casos registrados

Israel ocupa el primer lugar con 86 periodistas, mientras que Sudán está en segundo lugar con nueve.

De acuerdo con lo que se dio a conocer la mayoría de las muertes de periodistas en el mundo ocurrieron en contextos de guerra o conflicto armado.

A nivel global hubo 129 periodistas asesinados, siendo la cifra más alta en tres décadas.