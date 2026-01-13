Fiscalía de Veracruz descubre anexo que servía para adiestramiento criminal

La Fiscalía del estado de Veracruz descubrió una anexo para personas con alcoholismo y drogadicción en Coatzacoalcos que servía para el adiestramiento criminal.

De acuerdo con la información, elementos de la Fiscalía de Veracruz realizaron un cateo en el predio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, donde detuvieron a cinco personas.

Fiscalía de Veracruz descubre centro de adiestramiento criminal con fachada de anexo

Elementos de la Fiscalía de Veracruz desmantelaron un centro de adiestramiento criminal que operaba en Coatzacoalcos bajo la fachada de anexo para personas con adicciones.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Veracruz informó que en el anexo “Hablemos de Felicidad” se detuvieron a cinco personas y se aseguraron:

Armas de fuego

Cartuchos útiles

Armas blancas

Sustancias granulada con características similares al cristal

Dinero en efectivo

Cargador de arma de fuego

Bolsas con una etiqueta alusiva a un grupo delictivo

Fuentes ministeriales señalan que este anexo servía como punto de logística y de entrenamiento para nuevos reclutas del crimen organizado, aunque no se especificó la agrupación.