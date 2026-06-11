La madrugada de este jueves en el municipio de Poza Rica, Veracruz, asesinaron al periodista Luis Ángel López Valdez.

Luis Ángel López Valdez, colaborador del periódico Vanguardia y periodista especializado en cobertura policiaca fue abatido en la avenida 20 de noviembre, colonia Cazones.

De acuerdo con los primeros reportes, el también subdelegado de Cruz Ámbar recibió varios disparos. Murió en el lugar.

Elementos de la policía estatal, ejército mexicano y Guardia Nacional arribaron a la zona donde se desplegó un operativo de seguridad.

¿Qué se sabe del asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez?

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el asesinato de Luis Ángel López Valdez.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Zona Norte en Tuxpan, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Así como confirmó que Luis Ángel López Valdez murió a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Luis Ángel López Valdez periodista y colaborador del periódico Vanguardia, fue asesinado (@azucenau / X)

Diversos medios como Infobae han dado a conocer que el comunicador contaba con medidas de protección vigentes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Las medidas fueron implementadas tras denuncias relacionadas con amenazas que habría recibido por realizar su labor periodística.

El crimen ocurre a cinco meses de la muerte de Carlos Leonardo Castro, el comunicador que también fue asesinado sobre avenida 20 de noviembre en Veracruz.

Y a más de una semana de la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue sustraída de su hogar frente a su familia.

Actualmente, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, identifican a Veracruz como una de las entidades con mayores riesgos para el ejercer el periodismo.

Entre 2005 y 2024 se han registrado 31 asesinatos y 4 desapariciones de comunicadores en el estado, refieren datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.