En medio de la polémica, la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aclaró que Estados Unidos le revocó la visa porque está en proceso de obtener la residencia en ese país.

Por iniciativa de mi esposo decidí aplicar para la residencia... Cuando te dicen que sí, inmediatamente te otorgan la residencia. En su defecto, te dicen: ‘Lo vamos a pensar un poco más, pero mientras lo pensamos, te retiramos o revocamos la visa’”. Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana

Caballero mencionó que, aunque el trámite no le impide buscar la gubernatura de Baja California, no asumiría el cargo de gobernadora si no cuenta con al menos una visa de turista o la residencia.

Su versión difiere de la del semanario Zeta, que reportó que una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la revocación ocurrió el 14 de enero de 2026 debido a una investigación en curso.

Montserrat Caballero niega investigaciones en su contra en Estados Unidos

Según la aspirante a la coordinación de la 4T en Baja California, el trámite de residencia estadunidense inició hace dos años a petición de su esposo, un ciudadano de ese país.

Comentó que, en este tipo de trámites, “retirar, cancelar o revocar” un documento administrativo significa lo mismo, sin que eso suponga que Estados Unidos lleve a cabo investigaciones en su contra.

Las razones de la revocación son el inicio de mi proceso migratorio en búsqueda de mi ciudadanía y no alguna investigación en mi contra en los Estados Unidos Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana

Sin embargo, según el semanario Zeta, la medida se tomó después de que Montserrat Caballero acumulara cuatro alertas migratorias registradas entre abril y septiembre de 2025.

Además, la publicación indicó que el retiro de su visa podría estar vinculado a investigaciones en las que figura el nombre de la exalcaldesa, entre ellas una carpeta iniciada por la FEMDO.

Monserrat Caballero Ramírez

Montserrat Caballero no asumiría gubernatura si no cuenta con visa de Estados Unidos, asegura

Montserrat Caballero aseguró que su trámite de residencia permanente en Estados Unidos no le impide participar como candidata en Baja California.

No obstante, aseguró que, de ganar la gubernatura, no asumiría el cargo sin contar con su visa de turista o la residencia por un tema de “congruencia”.

Además, comentó que podría aplazar hasta seis años su proceso de ciudadanía para mantener sus intereses políticos en Baja California.



