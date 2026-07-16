La mañana del jueves 16 de julio el periodista y director de un medio de noticias en Puebla, Josué Martinez Contreras, murió en un ataque directo.

De acuerdo con los primeros reportes, el periodistas y activista fue asesinado a balazos en el municipio de San Martín Texmelucan.

Con su asesinato, suman 4 periostas asesinados en México en lo que va de 2026; el primer homicidio a un comunicador fuera del estado de Veracruz.

Asesinan a Josué Martínez Contreras en San Martín Texmelucan

El director del medio Noticias San Martín Texmelucan, Josué Martinez Contreras, fue atacado la mañana del jueves 16 de julio con un arma de fuego.

Según lo que reportó el hijo del comunicador, de 13 años, el asesinato ocurrió en la calle Leona Vicario de la colonia San Lucas Atoyatenco, a pocos metros de su domicilio.

Ante el reporte, las autoridades locales iniciaron las investigaciones; hasta el momento no se ha informado sobre el posible móvil del asesinato ni de alguna detención.

Josué Martínez Contreras tenía 39 años de edad al momento de su asesinato; además de sus actividades periodística se desempeñaba como maestro y abogado.