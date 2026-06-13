Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado la mañana de este sábado 13 de junio cuando un comando armado irrumpió en su domicilio y disparó contra él en repetidas ocasiones.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la muerte del alcalde panista e informó que se desplegaron elementos de seguridad en la región Mixteca para iniciar la investigación para esclarecer los hechos.

Asesinan a balazos Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán

A través de un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca confirmó el asesinato de Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en el lugar del ataque.

Asesinan a balazos Joel Ángel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán (Redes sociales)

Joel Ángel Bravo, de 53 años de edad, era militante del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernaba San Miguel Amatitlán desde 2022. Había sido reelegido en 2024 bajo la coalición conformada por PAN, PRI y PRD.

El asesinato de Joel Ángel Bravo ocurre semanas después de que el alcalde denunciara haber sido víctima de una emboscada en la carretera Acatlán-Oaxaca, por lo que solicitó protección adicional.

Equipos especializados de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer los hechos.

La Fiscalía de Oaxaca aseguró que las investigaciones se desarrollarán con rigor técnico y científico, apoyadas por inteligencia operativa interinstitucional, con el fin de esclarecer la mecánica del ataque.